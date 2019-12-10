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    Фото

    Папа одел 4-месячного сына в эльфа: милые кадры

    • Розсилка
    Папа одел 4-месячного сына в эльфа: милые кадры
    boredpanda.com

    Алан Лоуренс решил изменить историю о знаменитом рождественском эльфе, который сидит на полке

    Отец шестерых детей Алан Лоуренс решил вывести семейные рождественские традиции на новый уровень и создал серию фотографий со своим младшим сыном Рокуэллом, переодетым в помощника Санты. 

    «Все наши друзья традиционно сажают рождественскую игрушку на полке. Но я решил для фотосессии выбрать настоящего эльфа. А поскольку у нас уже есть милейший маленький 4-месячный сын, то мы с женой решили сделать веселую серию фото», – сказал Лоуренс.

    Получилась не просто фотосессия, а целый рассказ о приключениях маленького Эльфа, который следит за домочадцами, чтобы рассказать Санте о том, что и кому подарить.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Создается впечатление, что на некоторых фотографиях Рокуэлл находится в очень опасных ситуациях. Не переживайте, просто его папа отлично владеет фотошопом.

    фотография дети искусство традиции
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