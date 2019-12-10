Папа одел 4-месячного сына в эльфа: милые кадры



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boredpanda.com

Алан Лоуренс решил изменить историю о знаменитом рождественском эльфе, который сидит на полке

Отец шестерых детей Алан Лоуренс решил вывести семейные рождественские традиции на новый уровень и создал серию фотографий со своим младшим сыном Рокуэллом, переодетым в помощника Санты.

«Все наши друзья традиционно сажают рождественскую игрушку на полке. Но я решил для фотосессии выбрать настоящего эльфа. А поскольку у нас уже есть милейший маленький 4-месячный сын, то мы с женой решили сделать веселую серию фото», – сказал Лоуренс.

Получилась не просто фотосессия, а целый рассказ о приключениях маленького Эльфа, который следит за домочадцами, чтобы рассказать Санте о том, что и кому подарить.

Создается впечатление, что на некоторых фотографиях Рокуэлл находится в очень опасных ситуациях. Не переживайте, просто его папа отлично владеет фотошопом.