Мальчик из Сербии гениально рисует животных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Сербский юный художник-вундеркинд Душан Кртолица (Dušan Krtolica) начал рисовать в 2 года, как только смог удержать пальчиками ручку

Сейчас Душану всего 15 лет, а он уже выставлял свои работы на 6 персональных выставках. Душан уже успел представить свои картины не только на персональных выставках национального масштаба, но и побывал со своими работами в США, Австралии и Индии.

Он просто помешан на дикой природе и изображает животных и птиц, насекомых и растения с анатомической точностью при помощи обычной черной ручки или пера. Пару лет назад ему даже доверили проиллюстрировать энциклопедию животных. Причем главная особенность его творчества — уникальный мальчик все пишет по памяти.

«Больше всего мне нравится многообразие видов в королевстве животных, их способность адаптироваться к среде и меняться.» — рассказал Душан.

Душан уже не помнит, какое животное он нарисовал первым, но родители утверждают, что это был кит.

«Рисование всегда было игрой для меня — это совсем не сложно и мне это очень нравится,» — признается юный художник.

Сербский мальчик обычно рисует по паре часов каждый день и тратит на работы более 500 листов бумаги в неделю.

Людям трудно поверить, что эти потрясающие и детально проработанные рисунки мальчик создает по памяти.

«У меня в голове уже есть картинка того животного, которое я собираюсь нарисовать и мне нет необходимости поглядывать на оригинал,» — утверждает Душан.

Поражают еще и размеры его работ — это совсем не детские рисунки в альбоме для рисования. Картины Душана крупные и выразительные. Они полны жизни, движения и эмоций.

Душан рисует не только портреты современных диких животных — как и многие мальчишки его возраста он обожает изображать динозавров и других вымерших зверей из далекого прошлого.

Джерело: boredpanda.com