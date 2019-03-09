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    Мальчик из Сербии гениально рисует животных

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    Мальчик из Сербии гениально рисует животных
    boredpanda.com

    Сербский юный художник-вундеркинд Душан Кртолица (Dušan Krtolica) начал рисовать в 2 года, как только смог удержать пальчиками ручку

    Сейчас Душану всего 15 лет, а он уже выставлял свои работы на 6 персональных выставках. Душан уже успел представить свои картины не только на персональных выставках национального масштаба, но и побывал со своими работами в США, Австралии и Индии.

    Он просто помешан на дикой природе и изображает животных и птиц, насекомых и растения с анатомической точностью при помощи обычной черной ручки или пера. Пару лет назад ему даже доверили проиллюстрировать энциклопедию животных. Причем  главная особенность его творчества — уникальный мальчик все пишет по памяти. 

    «Больше всего мне нравится многообразие видов в королевстве животных, их способность адаптироваться к среде и меняться.» — рассказал Душан.

    Душан уже не помнит, какое животное он нарисовал первым, но родители утверждают, что это был кит.

    «Рисование всегда было игрой для меня — это совсем не сложно и мне это очень нравится,» — признается юный художник.

    Сербский мальчик обычно рисует по паре часов каждый день и тратит на работы более 500 листов бумаги в неделю. 

    Людям трудно поверить, что эти потрясающие и детально проработанные рисунки мальчик создает по памяти.

    «У меня в голове уже есть картинка того животного, которое я собираюсь нарисовать и мне нет необходимости поглядывать на оригинал,» — утверждает Душан.

    Поражают еще и размеры его работ — это совсем не детские рисунки в альбоме для рисования. Картины Душана крупные и выразительные. Они полны жизни, движения и эмоций.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Душан рисует не только портреты современных диких животных — как и многие мальчишки его возраста он обожает изображать динозавров и других вымерших зверей из далекого прошлого.

    Джерело: boredpanda.com

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