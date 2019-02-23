Фотограф показал, как выглядит реальная жизнь диких животных, пока их не видит человек



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boredpanda.com

Многие из вас, наверное, слышали фразу Hakuna Matata, которая на суахили означает «беззаботная жизнь»

Эта фраза была популяризирована диснеевским мультфильмом «Король Лев» и вдохновила французского фотографа Томаса Сюбтиль на создание серии работ о беззаботной жизни на планете.

Побывав в 2013 году в Кении, он открыл для себя совершенно новый, удивительный мир, в котором слоны балансируют на одной ноге на тросе, привязанном между двумя деревьями, где жирафы развешивают свою стиранную одежду, а зебры летают.

Фотограф из Парижа мастерски превратил бескрайние африканские пейзажи в неожиданную фантасмагорию.

Описывая свои работы, художник называет их «реальной жизнью африканских диких животных». По крайней мере, по его представлению, именно так они себя ведут, когда человек их не видит. Он использует цифровые манипуляции для создания творческих реалий.

Субтил также создал серию «Аниметро», где он представляет различных диких животных, открывающих парижское метро.

Как и обычные люди, они ждут поезда метро и пытаются найти место в этой подземной металлической коробке.





Недавно художник опубликовал свои серии «Hakuna Matata 2» и «Coloured».





Джерело: boredpanda.com