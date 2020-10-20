Парень раскрашивает старые исторические фото, вдыхая в них жизнь



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Собрали для вас лучшие работы парня, в которые он вдохнул цвета и жизнь

25-летний датчанин Мадс Мадсен получает степень магистра по истории Греции и Древнего Рима. Любовь парня к прошлому на этом не заканчивается. В свободное время он занимается колоризацией исторических черно-белых снимков. Пара часов в фотошопе — и фотографии выглядят так, словно их сделали не 100 лет назад, а совсем недавно.

Мы собрали для вас лучшие работы парня, в которые он вдохнул цвета и жизнь.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.