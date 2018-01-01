Парикмахер-целитель предлагает красить волосы согласно цвету ауры

Бьюти-эксперты все никак не угомонятся и придумывают разные новшества

Стилист по прическам из Нью-Йорка Рокс Дарлинг предлагает клиентам окрашивание волос согласно цвету ауры, пишет Refinery29. Колорист, работавшая в известном салоне Hairstory Studio, сейчас принимает клиентов в Soho's Suit Caroline и, помимо услуг парикмахера, предлагает попробовать цветотерапию. Некоторое время назад она объявила себя целителем и



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Бьюти-эксперты все никак не угомонятся и придумывают разные новшества

Стилист по прическам из Нью-Йорка Рокс Дарлинг предлагает клиентам окрашивание волос согласно цвету ауры, пишет Refinery29.

Колорист, работавшая в известном салоне Hairstory Studio, сейчас принимает клиентов в Soho's Suit Caroline и, помимо услуг парикмахера, предлагает попробовать цветотерапию. Некоторое время назад она объявила себя целителем и провела так называемый Spectrum Experiment: Рокс фотографировала своих клиентов на цветном фоне в студии, чтобы выяснить «взаимоотношения личности с цветом».

После Дарлинг предлагала парням и девушкам окрашивание в тот оттенок, который, по ее мнению, им подходит. Стоит отметить, что детали цветодиагностики стилист не разглашает.

По мнению стилиста цвет имеет важное значение для самоощущения: после болезненного расставания с парнем мы красимся в черный, а если хочется сделать жизнь ярче и лучше – выбираем блонд. Также она советует своим клиентам покрасить волосы, скажем, в ярко-голубой, чтобы использовать терапевтический эффект цвета и света на благо своего душевного состояния.

Своими экспериментами парихмахер-стилист делится в соцсети.

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По материалам: buro24/7