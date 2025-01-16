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В Ірпені сталася пожежа у котельні готельно-ресторанного комплексу (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Ірпені сталася пожежа у котельні готельно-ресторанного комплексу (фото)
Вогнеборці зазначили, що завдяки оперативним діям будівлю комплексу вдалося врятувати
фото: ДСНС Київщини

На місці події рятувальники евакуювали п’ятьох відвідувачів закладу

У місті Ірпінь, на вулиці Миру, сталася пожежа в котельні готельно-ресторанного комплексу. Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку Бучанського району вранці. Про це повідомляє ДСНС Київщини. 

На місці події рятувальники евакуювали п’ятьох відвідувачів закладу. Один зі співробітників, чоловік 1974 року народження, під час спроби самостійно загасити вогонь отримав опіки рук.

Пожежу вдалося ліквідувати о 09:29
Пожежу вдалося ліквідувати о 09:29
фото: ДСНС Київщини

Пожежу вдалося ліквідувати о 09:29. Вогнеборці зазначили, що завдяки оперативним діям будівлю комплексу вдалося врятувати.

Причини займання та сума матеріальних збитків наразі невідома. 

Нагадаємо, учора у Печерському районі Києва сталася пожежа через загоряння в підземному кабельному колекторі на вулиці Хрещатик. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Києві. Зазначається, що рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10тис. В. Через цю пожежу на Хрещатику, що призвела до задимлення, енергетикам довелось тимчасово відключити обладнання. 

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Теги: готель Ірпінь Київщина пожежа

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