Поклонников Maruv возмутило слишком откровенное фото певицы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Из-за слишком откровенных фото поклонники начали отписываться от Instagram Maruv

Украинская певица Maruv, настоящее имя - Анна Корсун, разозлила подписчиков излишне откровенными снимками. Фото появилось на официальном Instagram-аккаунте певицы.

На фото запечатлены ягодицы певицы крупным планом в розовом кружевном белье и чулках. На снимках Марув положила ладони на бедра или ягодицы. На одном фото звезда показывает средние пальцы.

Таким образом певица анонсировала новый выпуск своего видеоблога под названием «Новая сила киски».

Множество поклонников звезды раскритиковали Корсун за излишнюю откровенность и начали массово отписываться от аккаунта звезды. Снимки назвали «пошлятиной» и «порно».

«Это фото реально деградирующее», «Слишком откровенно, зачем?», «Сельские киски в зоне не прополотой редиски», «Ну это уже вообще! Ты что киска? До такой степени эпатаж уже слишком!», «Фото на грани», «Аня перешла на новый этап эротики», «Явно перебор», «Праституткаааа», «Провокация становится все менее интеллигентной. Жаль» - писали подписчики Maruv.