  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)

    Цена этого телефона стартует от 37 999 гривен

    Помощница народного депутата от президентской партии «Слуга народа» Николая Тищенко, бывшая участница конкурса «Мисс Украина-2017» Марьяна Михолап пришла в Верховную Раду с последней моделью iPhone.

    Журналисты сняли красавицу с iPhone Pro 11 Max, средняя цена которого составляет 40 тысяч гривен.

    8c7a297d7c581c712f1012abc1f97b06
    apostrophe.ua

    В комментариях к фото пользователи сети удивляются источником средств на обновку и интересуется, в каких вопросах она помогает нардепу.

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)
    Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)

    Раньше в Верховной Раде с последней моделью iPhone засветились еще двое народных депутатов от партии «Слуга народа» - Александр Салийчук, который с помощью iPhone 11 Pro с тремя камерами делал снимки, и Оксана Дмитриева.

    В связи с тем, что официальный старт продаж iPhone начался позже, чем были опубликованы снимки, в сети предположили, что смартфоны могут являться контрабандой и плохим примером для народа от чиновников.

    фотография депутат новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ