Помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку (фото)

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Цена этого телефона стартует от 37 999 гривен

Помощница народного депутата от президентской партии «Слуга народа» Николая Тищенко, бывшая участница конкурса «Мисс Украина-2017» Марьяна Михолап пришла в Верховную Раду с последней моделью iPhone.

Журналисты сняли красавицу с iPhone Pro 11 Max, средняя цена которого составляет 40 тысяч гривен.

apostrophe.ua

В комментариях к фото пользователи сети удивляются источником средств на обновку и интересуется, в каких вопросах она помогает нардепу.

Раньше в Верховной Раде с последней моделью iPhone засветились еще двое народных депутатов от партии «Слуга народа» - Александр Салийчук, который с помощью iPhone 11 Pro с тремя камерами делал снимки, и Оксана Дмитриева.

В связи с тем, что официальный старт продаж iPhone начался позже, чем были опубликованы снимки, в сети предположили, что смартфоны могут являться контрабандой и плохим примером для народа от чиновников.