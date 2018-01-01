Популярный детский мультфильм «Даша-путешественница» выйдет на больших экранах

Популярный анимационный сериал превратится в полнометражный мультфильм

Разработкой проекта, премьера которого состоится 2 августа 2019 года, займется студия Paramount Pictures. Джеймс Бобин («Маппеты», «Алиса в Зазеркалье») срежиссирует мультфильм по сценарию Ника Столлера («Всегда говори «ДА»», «Аисты»). Продюсерами «Даши» выступит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярный анимационный сериал превратится в полнометражный мультфильм

Разработкой проекта, премьера которого состоится 2 августа 2019 года, займется студия Paramount Pictures.

Джеймс Бобин («Маппеты», «Алиса в Зазеркалье») срежиссирует мультфильм по сценарию Ника Столлера («Всегда говори «ДА»», «Аисты»). Продюсерами «Даши» выступит производственная компания Майкла Бэя Platinum Dunes.

«Даша-путешественница» выходила на канале Nickelodeon с 2000 по 2014 год, за это время показали 8 сезонов, состоящих в общей сложности из 172 эпизодов.

Обучающий сериал для малышей рассказывал о 7-летней девочке, которую ждали захватывающие приключения по всему миру. В полнометражном мультфильме Даша станет подростком и переедет в город к своему кузену.