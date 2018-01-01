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    Популярный детский мультфильм «Даша-путешественница» выйдет на больших экранах

    Популярный анимационный сериал превратится в полнометражный мультфильм
    Разработкой проекта, премьера которого состоится 2 августа 2019 года, займется студия Paramount Pictures. Джеймс Бобин («Маппеты», «Алиса в Зазеркалье») срежиссирует мультфильм по сценарию Ника Столлера («Всегда говори «ДА»», «Аисты»). Продюсерами «Даши» выступит
    • Сьогодні, 13:06
    • Розсилка

    Популярный анимационный сериал превратится в полнометражный мультфильм

    Разработкой проекта, премьера которого состоится 2 августа 2019 года, займется студия Paramount Pictures.

    Джеймс Бобин («Маппеты», «Алиса в Зазеркалье») срежиссирует мультфильм по сценарию Ника Столлера («Всегда говори «ДА»», «Аисты»). Продюсерами «Даши» выступит производственная компания Майкла Бэя Platinum Dunes. 

    «Даша-путешественница» выходила на канале Nickelodeon с 2000 по 2014 год, за это время показали 8 сезонов, состоящих в общей сложности из 172 эпизодов.

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    Популярный детский мультфильм «Даша-путешественница» выйдет на больших экранах
    Популярный детский мультфильм «Даша-путешественница» выйдет на больших экранах
    Популярный детский мультфильм «Даша-путешественница» выйдет на больших экранах
    Популярный детский мультфильм «Даша-путешественница» выйдет на больших экранах
    Популярный детский мультфильм «Даша-путешественница» выйдет на больших экранах

    Обучающий сериал для малышей рассказывал о 7-летней девочке, которую ждали захватывающие приключения по всему миру. В полнометражном мультфильме Даша станет подростком и переедет в город к своему кузену.

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