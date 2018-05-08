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    Джамала выложила трогательное селфи с сыном

    Певица сделала фото по дороге на день рождения Потапа
    Победительница «Евровидения-2016» Джамала опубликовала на своей странице в Instagram стильное селфи из автомобиля. Певица предстает с идеальным макияжем и с сыном Эмиром на руках, пишет «Главком». При этом лица ребенка не видно. «Мчу на интервью, а потом – к тебе, Потап», подписала артистка, имея в виду,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 21:02
    • Розсилка
    Джамала
    Джамала

    Певица сделала фото по дороге на день рождения Потапа

    Победительница «Евровидения-2016» Джамала опубликовала на своей странице в Instagram стильное селфи из автомобиля. Певица предстает с идеальным макияжем и с сыном Эмиром на руках, пишет «Главком».

    При этом лица ребенка не видно. «Мчу на интервью, а потом – к тебе, Потап», подписала артистка, имея в виду, очевидно, вечеринку по случаю дня рождения Алексея Потапенко.

    Для встречи с журналистами и праздника коллеги певица выбрала розовую помаду, массивные золотые серьги, элегантную подводку ресниц. Ее образ дополнялся черным платьем с эффектным декольте и зеленым маникюром.

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