  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Появились фото, как Мелания Трамп наряжает ёлку в Белом Доме

    Супруга Дональда Трампа подаёт пример того, как стоит готовиться к Рождеству
    Первая леди США Мелания Трамп уже начала активно готовиться к Рождеству, которое наступит лишь через месяц. На своей странице в Twitter она уже выложила несколько снимков, которые показывают, как она готовит резиденцию президента к новогодним праздникам. Супруга Дональда Трампа нарядила ёлку, украсила интерьер, а также обсудила с кондитерами стиль
    • 24 Листопада, 11:14
    • Розсилка

    Супруга Дональда Трампа подаёт пример того, как стоит готовиться к Рождеству

    Первая леди США Мелания Трамп уже начала активно готовиться к Рождеству, которое наступит лишь через месяц. На своей странице в Twitter она уже выложила несколько снимков, которые показывают, как она готовит резиденцию президента к новогодним праздникам.

    Супруга Дональда Трампа нарядила ёлку, украсила интерьер, а также обсудила с кондитерами стиль пряничного домика, который находится в одном из залов Белого дома.

    «Готовимся к наступающим праздникам», – лаконично подписала она снимки.

    Напомним, на этой неделе Мелания Трамп вместе с 11-летним сыном Бэрроном приняла в Вашингтоне рождественскую ёлку, которая проделала долгий путь из леса. Специально для этого мероприятия она надела стильное клетчатое пальто с поясом от Calvin Klein. Стоимость наряда, по данным прессы, составляет $1597.

    То, как Мелания Трамп одевается и как наряжает свои интерьеры – многие считают примером эталонного вкуса и стиля.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Появились фото, как Мелания Трамп наряжает ёлку в Белом Доме
    Появились фото, как Мелания Трамп наряжает ёлку в Белом Доме
    Появились фото, как Мелания Трамп наряжает ёлку в Белом Доме
    Появились фото, как Мелания Трамп наряжает ёлку в Белом Доме

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    США мода и красота Різдвяні свята Меланія Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ