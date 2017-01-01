Появились фото, как Мелания Трамп наряжает ёлку в Белом Доме

Супруга Дональда Трампа подаёт пример того, как стоит готовиться к Рождеству

Первая леди США Мелания Трамп уже начала активно готовиться к Рождеству, которое наступит лишь через месяц. На своей странице в Twitter она уже выложила несколько снимков, которые показывают, как она готовит резиденцию президента к новогодним праздникам. Супруга Дональда Трампа нарядила ёлку, украсила интерьер, а также обсудила с кондитерами стиль



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Супруга Дональда Трампа подаёт пример того, как стоит готовиться к Рождеству

Первая леди США Мелания Трамп уже начала активно готовиться к Рождеству, которое наступит лишь через месяц. На своей странице в Twitter она уже выложила несколько снимков, которые показывают, как она готовит резиденцию президента к новогодним праздникам.

Супруга Дональда Трампа нарядила ёлку, украсила интерьер, а также обсудила с кондитерами стиль пряничного домика, который находится в одном из залов Белого дома.

«Готовимся к наступающим праздникам», – лаконично подписала она снимки.

Напомним, на этой неделе Мелания Трамп вместе с 11-летним сыном Бэрроном приняла в Вашингтоне рождественскую ёлку, которая проделала долгий путь из леса. Специально для этого мероприятия она надела стильное клетчатое пальто с поясом от Calvin Klein. Стоимость наряда, по данным прессы, составляет $1597.

То, как Мелания Трамп одевается и как наряжает свои интерьеры – многие считают примером эталонного вкуса и стиля.

Джерело: Сегодня