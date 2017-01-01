  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни

    Художник раскрыл красоту маленьких мгновений в семейных отношениях
    Франко-американский художник Паскаль Кэмпион опубликовал цикл душевных иллюстраций, которые рассказывают о самых светлых эпизодах семейной жизни.   Он живёт в Калифорнии вместе с супругой Катриной. У них есть девятилетняя дочь и шестилетние  близнецы. Критики высоко оценивают рисунки Кэмпион, отмечая в них красоту повседневной жизни и
    • Сьогодні, 22:01
    • Розсилка

    Художник раскрыл красоту маленьких мгновений в семейных отношениях

    Франко-американский художник Паскаль Кэмпион опубликовал цикл душевных иллюстраций, которые рассказывают о самых светлых эпизодах семейной жизни.  

    Он живёт в Калифорнии вместе с супругой Катриной. У них есть девятилетняя дочь и шестилетние  близнецы. Критики высоко оценивают рисунки Кэмпион, отмечая в них красоту повседневной жизни и внимательность к простым радостям. Сюжеты его иллюстраций посвящены чтению в дождливую погоду, тому, когда ловишь узкий луч света, опадающим листьям в начале ещё тёплой осени.  

    «Подобные маленькие моменты так же важны, как и большие», - говорит Кэмпион. Он описывает стиль своих работ, как «спонтанный и беспорядочный в исполнении, но ясный при общении». 

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни
    Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    мужчина и женщина мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ