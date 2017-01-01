Появилась серия трогательных иллюстраций о самых прекрасных мгновениях семейной жизни

Художник раскрыл красоту маленьких мгновений в семейных отношениях

Франко-американский художник Паскаль Кэмпион опубликовал цикл душевных иллюстраций, которые рассказывают о самых светлых эпизодах семейной жизни. Он живёт в Калифорнии вместе с супругой Катриной. У них есть девятилетняя дочь и шестилетние близнецы. Критики высоко оценивают рисунки Кэмпион, отмечая в них красоту повседневной жизни и



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Художник раскрыл красоту маленьких мгновений в семейных отношениях

Франко-американский художник Паскаль Кэмпион опубликовал цикл душевных иллюстраций, которые рассказывают о самых светлых эпизодах семейной жизни.

Он живёт в Калифорнии вместе с супругой Катриной. У них есть девятилетняя дочь и шестилетние близнецы. Критики высоко оценивают рисунки Кэмпион, отмечая в них красоту повседневной жизни и внимательность к простым радостям. Сюжеты его иллюстраций посвящены чтению в дождливую погоду, тому, когда ловишь узкий луч света, опадающим листьям в начале ещё тёплой осени.

«Подобные маленькие моменты так же важны, как и большие», - говорит Кэмпион. Он описывает стиль своих работ, как «спонтанный и беспорядочный в исполнении, но ясный при общении».

Джерело: boredpanda.com