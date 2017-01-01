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    Появились фото первого официального выхода принца Гарри и Меган Маркл

    Будущие супруги непринуждённо фотографировались и общались с людьми
    Принц Гарри и его невеста Меган Маркл впервые вышли в люди после официального оглашения их помолвки. Вместе они посетили Ноттингем, где утром проходила благотворительная ярмарка Terrence Higgins World Aids. Она была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Кроме того, будущие супруги посетило Nottingham Academy (Ransom Road Campus), где
    • Сьогодні, 16:52
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    Принц Гарри и Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Будущие супруги непринуждённо фотографировались и общались с людьми

    Принц Гарри и его невеста Меган Маркл впервые вышли в люди после официального оглашения их помолвки. Вместе они посетили Ноттингем, где утром проходила благотворительная ярмарка Terrence Higgins World Aids. Она была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

    Кроме того, будущие супруги посетило Nottingham Academy (Ransom Road Campus), где познакомилось с преподавателями и учениками программы FullEffect, которая призвана препятствовать насилию и криминалу среди молодёжи. Гарри и Меган радостно фотографировались и общались со встречными.

    Напомним, вчера влюблённые дали первое совместное интервью, в котором рассказали о том, как принц Гарри делал предложение. Также он поделился своими впечатлениями о будущей тёще. 

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    Появились фото первого официального выхода принца Гарри и Меган Маркл
    Появились фото первого официального выхода принца Гарри и Меган Маркл
    Появились фото первого официального выхода принца Гарри и Меган Маркл
    Появились фото первого официального выхода принца Гарри и Меган Маркл
    Появились фото первого официального выхода принца Гарри и Меган Маркл
    Появились фото первого официального выхода принца Гарри и Меган Маркл

    Джерело: 24 канал

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