Появились фото первого официального выхода принца Гарри и Меган Маркл

Будущие супруги непринуждённо фотографировались и общались с людьми

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл впервые вышли в люди после официального оглашения их помолвки. Вместе они посетили Ноттингем, где утром проходила благотворительная ярмарка Terrence Higgins World Aids. Она была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Кроме того, будущие супруги посетило Nottingham Academy (Ransom Road Campus), где



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Принц Гарри и Меган Маркл

Будущие супруги непринуждённо фотографировались и общались с людьми

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл впервые вышли в люди после официального оглашения их помолвки. Вместе они посетили Ноттингем, где утром проходила благотворительная ярмарка Terrence Higgins World Aids. Она была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Кроме того, будущие супруги посетило Nottingham Academy (Ransom Road Campus), где познакомилось с преподавателями и учениками программы FullEffect, которая призвана препятствовать насилию и криминалу среди молодёжи. Гарри и Меган радостно фотографировались и общались со встречными.

Напомним, вчера влюблённые дали первое совместное интервью, в котором рассказали о том, как принц Гарри делал предложение. Также он поделился своими впечатлениями о будущей тёще.

Джерело: 24 канал