Появились фото первого официального выхода принца Гарри и Меган Маркл
- Сьогодні, 16:52
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Розсилка
Будущие супруги непринуждённо фотографировались и общались с людьми
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл впервые вышли в люди после официального оглашения их помолвки. Вместе они посетили Ноттингем, где утром проходила благотворительная ярмарка Terrence Higgins World Aids. Она была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Кроме того, будущие супруги посетило Nottingham Academy (Ransom Road Campus), где познакомилось с преподавателями и учениками программы FullEffect, которая призвана препятствовать насилию и криминалу среди молодёжи. Гарри и Меган радостно фотографировались и общались со встречными.
Напомним, вчера влюблённые дали первое совместное интервью, в котором рассказали о том, как принц Гарри делал предложение. Также он поделился своими впечатлениями о будущей тёще.
Джерело: 24 канал