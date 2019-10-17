Правила жизни Оскара Уайльда - главного гея западной цивилизации

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Оскар Уайльд – один из самых известных писателей в истории. Сторонник эстетического движения XIX века, он обращал внимание на красоту больше, чем моральные или социальные ценности. Он работал во имя искусства. За свою жизнь Уайльд написал девять пьес, один роман и множество стихов, рассказов и очерков. Среди его самых известных работ – поэма «Баллады Рэдингской тюрьмы», роман «Портрет Дориана Грея» и пьеса «Как важно быть серьезным»

В 1891 году состоялось знакомство, которое сыграло роковую роль в жизни писателя. К нему в гости пришел молодой маркиз Альфред Дуглас, который высказал свое восхищение только что изданным романом писателя. Вскоре между двумя эстетами завязалась крепкая дружба, которая переросла в страсть.

Мужчины перестали скрывать свои отношения, они часто появлялись на светских вечеринках вместе. Бози Дуглас, как звали Альфреда все знакомые, обладал нарциссическим типом характера - он все и всех старался подчинить своей воле. Оскар не мог устоять перед капризами юноши и постоянно потакал ему. О связи своего сына Бози узнал вскоре его отец маркиз Куинсберри.

Шокирующая новость сподвигла его начать преследование Уайльда. Последней каплей для терпения писателя стала открытая записка, которая была передана ему маркизом, во время собрания клуба «Элбемарл». В ней отец Бози обвинял Уайльда в содомии.

Возмущенный Оскар подает в суд на своего оппонента за клевету, что становится для него ошибкой. Подготовленный маркиз доказывает правоту своего обвинения. После завершения процесса начинается встречное заседание суда, целью которого стало обвинение Уайльда в гомосексуализме. Маркиз выиграл дело, и писателя посадили в тюрьму. Оскар Уайльд получил максимальное наказание, существующее в те годы: два года каторжных работ. Многие его друзья, в том числе и Бози, отвернулись от него. Жена вместе с детьми покинула страну и поменяла фамилию. Через несколько лет она скончалась в Италии после неудачно проведенной операции.

После возвращения на свободу в 1897 году Оскар сразу поспешил покинуть родину и отправился в Париж.

В начале 1900 года Оскар заболевает ушной инфекцией, которая при ослабленном заключением организме, спровоцировала развитие менингита. Воспаление мозга и стало причиной смерти писателя 30 ноября того же года.

Уайльд известен своим остроумием и незаурядностью, любой, кто его знал, рассказывал, что когда Оскар начинал говорить – все внимание было приковано только к нему. Вспоминаем одни из лучших его высказываний:

«Большинство из нас — это не мы. Наши мысли — это чужие суждения; наша жизнь — мимикрия; наши страсти — цитата»

«Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны»

«Большой успех всегда требует некоторой неразборчивости в средствах»

«Опытом люди называют свои ошибки»

«В жизни бывают только две настоящие трагедии: одна — когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая — когда получаешь»

«Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем»

«Господь, создавая человека, несколько переоценил свои силы»

«Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь»

«Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав»



