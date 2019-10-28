Премьера варьете «Рояль»: Monatik, Фагот и другие звездные гости

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Оригинальные аранжировки под аккомпанемент рояля, живой вокал, яркие костюмы и танцевальная экспрессия удачно соединились в новом шоу

25 октября в столичном Caribbean Club Concert Hall с аншлагом состоялась премьера нового еженедельного шоу для взрослых - варьете «Рояль».

Премьеру посетили украинские звезды: певец Дмитрий Монатик, музыкант Олег «Фагот» Михайлюта, певица Татьяна Амирова, режиссер-постановщик Павел Бондаренко, основатель продюсерского центра Talant Production Ксения Осыка и другие.

Олег «Фагот» Михайлюта поделился впечатлениями о шоу: «Обнаженные женщины - это всегда прекрасно. А тут женская красота соединилась с интересной постановкой с развитием и кульминацией - мне очень понравилось. Я б пришел еще раз посмотреть!».

В середине шоу зрителей ждал сюрприз: номер специального гостя вечера - группы Kadnay, которая исполнила песню Disco Girl под аккомпанемент рояля.

Хореографами-постановщиками нового шоу стали украинские танцовщицы, известные своим участием в телепроектах «Танцую для тебя» и «Танцы со звездами» - Анна Паламарчук и Екатерина Тришина, а также хореограф и солистка балета NC-17 Showballet - Светлана Черныш.

Музыкальным продюсером шоу выступил украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов.