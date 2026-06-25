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«Їхні роти відвисли». Принц Гаррі розповів, як його брат та Кейт Міддлтон вперше відреагували на Меган Маркл

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Кейт Міддлтон та принц Вільям були здивовані новою обраницею прицна Гаррі
фото: Alexi Lubomirski/ВВС, The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Кейт Міддлтон і принц Вільям були фанатами серіалу «Форс-Мажори», де грала Меган Маркл

Принц Гаррі поділився курйозною історією про принца Вільяма та його дружину принцесу Кейт Міддлтон. Герцог Сассекський пригадав у своїх мемуарах «Запасний» 2023 року, як вперше розповів братові та невістці про свою обраницю, акторку Меган Маркл. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello Magazine.

Принц Гаррі розповів, що реакція Кейт Міддлтон та принца Вільяма на новину про його стосунки була доволі емоційною. Напередодні подружжя Уельських уже знало, що в житті принца Гаррі «щось відбувається».

Розмова між принцом та Уельськими відбулася за вечерею. Тоді він невимушено повідомив, що «в його житті з’явилася нова жінка». Ця новина викликала в принца та принцеси неабияку цікавість. «Хто вона?» – запитали вони.

Тоді ж принц Гаррі розкрив свою обраницю. Проте попросив, щоб це поки тримали в таємниці. Згодом герцог Сассекський розповів, що мова йде про американську акторку Меган Маркл. Як пише у своїх мемуарах принц Гаррі, Кейт та Вільям були здивовані, зокрема принц Вільям був «збентежений». «Їхні роти відвисли», – написав принц Гаррі.

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З’ясувалося, подив подружжя був пов’язаний із тим, що вони були шанувальниками серіалу «Форс-мажори», де Меган Маркл зіграла головну роль. «Весь цей час я думав, що Віллі та Кейт можуть не вітати Мег у родині, але тепер мені довелося хвилюватися, що вони будуть просити її про автограф», – зізнався автор мемуарів.

Як відомо, Меган Маркл та принца Гаррі познайомив спільний друг. Вони почали зустрічатися у 2016 році. Весілля пари відбулося 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Нині подружжя виховує сина Арчі та доньку Лілібет.

Також повідомлялося, герцог і герцогиня Сассекські вперше за останні чотири роки привезуть своїх дітей до Великої Британії. Принц Гаррі відійшов від виконання обов'язків члена королівської родини та переїхав із сім'єю до США, тоді рівень його охорони у Великій Британії був знижений. Він програв судову справу, адже намагався відновити захист для своєї родини, тому заявляв, що не може гарантувати безпеку для своєї родини. Саме через це принц не привозить дітей до Великої Британії.

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Теги: Велика Британія сім'я Принц Вільям Кейт Міддлтон принц Гаррі

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