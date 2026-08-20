Принц Гаррі та Меган Маркл повертаються до Британії: чи відновлять їхні королівські обов'язки

Подружжя планує переїхати до Великої Британії разом із дітьми, що отримало схвалення короля

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл планують повернутися до Великої Британії разом із двома дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет. Родина має переїхати до країни наприкінці серпня, до цього подружжя більш ніж шість років проживало у США. Про це повідомляє BBC, пише «Главком».

За даними британських ЗМІ, сім'я оселиться у приватному будинку за межами Лондона. Їхні діти у вересні мають розпочати навчання у британській школі. Водночас Гаррі та Меган продовжать зберігати свої будинки у США та Португалії.

Переїзд відбудеться після того, як у 2020 році подружжя склало повноваження старших членів британської королівської родини та переїхало до Каліфорнії. Відтоді Гаррі та Меган не виконують офіційних королівських обов'язків.Попри повернення до Великої Британії, Гаррі та Меган не планують відновлювати виконання офіційних королівських обов'язків. Вони залишатимуться непрацюючими членами королівської родини та житимуть у приватній резиденції.

Водночас їхні титули герцога і герцогині Сассекських нікуди не зникають. Після відмови від виконання королівських обов'язків у 2020 році подружжя зберегло титули герцога та герцогині Сассекських, хоча більше не використовує звертання «Їхні Королівські Високості». Таким чином, повернення до Британії не означає автоматичного повернення до статусу працюючих членів королівської родини. Йдеться передусім про переїзд сім'ї та навчання дітей у Великій Британії.

Переїзд також може дати Гаррі можливість проводити більше часу зі своїм батьком, королем Чарльзом III. За повідомленнями ЗМІ, монарх уже був поінформований про рішення сина та позитивно ставиться до можливості частіше бачитися з онуками у приватному порядку. Нагадаємо, що раніше король Чарльз образився на принца Вільяма та Кейт Міддлтон.