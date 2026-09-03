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Дональд Трамп розкритикував принца Гаррі та Меган Маркл

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Трамп радий поверненню принца Гаррі та Меган Маркл до Лондона
фото: Іnstagram/meghan скриншотReuters/Facebook

Трамп звинуватив принца Гаррі та Меган Маркл у зневазі до королівської родини

Президент США Дональд Трамп розкритикував принца Гаррі та Меган Маркл, коментуючи повернення родини до Великої Британії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Трамп заявив, що він радий поверненню принца Гаррі та Меган Маркл до Лондона. Однак зауважив, що не був шанувальником родини: «Я радий цьому. Я не був їхнім прихильником».

До того ж Трамп вважає, що принц Гаррі проявив неповагу до своєї країни. Син короля Чарльза відмовився від своїх королівських обов'язків після переїзду до США у 2020 році. Тривалий час він із дітьми та Меган Маркл мешкав у Каліфорнії. «Я вважав, що вони виявили велику неповагу до королівської родини. Мені це не сподобалося. Якби я був членом королівської родини, я б не прийняв їх назад», – сказав президент.

Окрему увагу Дональд Трамп приділив Меган Маркл. Акторку президент також звинуватив у неповазі до короля Чарльза III. «Мені не подобалося, як вона поводилася. Вона зневажливо ставилася до королеви та короля Чарльза», – висловився він.

Водночас Трамп висловився про гарні стосунки з королем Чарльзом III та покійною королевою Єлизаветою II. «У мене були дуже добрі стосунки з королевою, справді добрі. Я дуже добре її пізнав. Дійсно добрі стосунки з королем Чарльзом, я знав його як принца Чарльза та короля Чарльза. Я знаю його вже давно. Він гарний хлопець», – додав американський президент.

Нагадаємо, принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет прилетіли до Великої Британії приватним літаком у другій половині дня 26 серпня. Очікується, що Сассекські мешкатимуть у приватному будинку в Котсуолдсі, мальовничому регіоні центральної Англії за дві години їзди від Лондона. Точну адресу не розголошують. Водночас будинок у Каліфорнії подружжя вирішило зберегти. Семирічний Арчі та п’ятирічна Лілібет уже зараховані до британської школи й розпочнуть навчання у вересні, отже, йдеться не про короткий візит, а про тривале перебування в країні.

Гаррі та Меган не мають наміру повертатися до виконання офіційних королівських обов'язків. Вони й надалі залишатимуться приватними особами та непрацюючими членами королівської родини – такий статус подружжя отримало ще у 2020 році, коли відмовилося від офіційних функцій при дворі.

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Теги: Дональд Трамп Меган Маркл принц Гаррі

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