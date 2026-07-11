Принц Гаррі вперше за чотири роки привіз родину на зустріч із королем

Гаррі й Меган зняли з себе обов'язки членів королівської родини у державних справах і переїхали до США як приватні особи

Востаннє Чарльз III бачив онуків Арчі та Лілібет на похороні королеви Єлизавети II

Принц Гаррі все ж привіз до Англії дружину Меган та дітей, хоча ще минулого тижня повідомлялося, що родина лишиться в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Несподівана зустріч у Хайгроуві

За інформацією Букінгемського палацу, вдень у п'ятницю король Чарльз III разом із дружиною Каміллою прийняли сина, його дружину Меган та їхніх дітей – 7-річного принца Арчі й 5-річну принцесу Лілібет – у своєму маєтку Хайгроув-хаус на південному заході Англії. Джерело в палаці описало зустріч як приватну сімейну подію: жодних фото чи відео з неї публікувати не планують.

Ще минулого тижня кореспонденти BBC у справах королівської родини писали, що, за їхніми відомостями, Гаррі вирішив не брати рідних у поїздку на батьківщину – причиною тоді називали відмову британської влади надати їм державну охорону. Для короля ця зустріч стала першою з онуками за чотири роки: востаннє принц Гаррі привозив родину до Британії у 2022 році, на похорон королеви Єлизавети II. Сам Гаррі відтоді бував на батьківщині – востаннє минулого вересня, – проте без дружини й дітей. П'ятнична зустріч батька й сина також стала першою особистою з вересня.

Суперечка через охорону

Перед цим візитом принц Гаррі знову просив уряд організувати охорону для дружини й дітей і знову отримав відмову. Причина – рішення, ухвалене ще у 2020 році, коли Гаррі й Меган зняли з себе обов'язки членів королівської родини у державних справах і переїхали до США як приватні особи: після цього рівень забезпечення його безпеки знизили. Торік Гаррі намагався оскаржити це рішення в суді, але програв справу, яку сам частково пов'язував із погіршенням стосунків із батьком.

Чому ця зустріч особливо важлива

77-річний Чарльз III проходить лікування від раку і відтоді бачився з онуками лише зрідка. Торік Гаррі заявляв, що прагне примирення з родиною, пояснюючи це тим, що не знає, скільки ще часу лишається його батькові. Тиждень перед зустріччю видався для принца непростим: він відвідував у Британії низку благодійних заходів, а також програв судову справу проти видавця британської газети, яку сам ініціював, – рішення, яке, за словами Гаррі, батько порівнював із «місією самогубства».

Нагадаємо, напередодні цієї зустрічі Букінгемський палац не дозволив принцу Гаррі зупинитися в резиденції під час візиту до Британії – йому довелося шукати інше житло в Лондоні. До слова, Гаррі негайно прилетів до батька, коли дізнався про його діагноз, а стосунки принца з родиною залишаються напруженими ще з 2020 року, коли він і Меган відмовилися від королівських обов'язків і переїхали до США.