Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Принц Гаррі вперше за чотири роки привіз родину на зустріч із королем

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Принц Гаррі вперше за чотири роки привіз родину на зустріч із королем
Гаррі й Меган зняли з себе обов'язки членів королівської родини у державних справах і переїхали до США як приватні особи
фото з відкритих джерел

Востаннє Чарльз III бачив онуків Арчі та Лілібет на похороні королеви Єлизавети II

Принц Гаррі все ж привіз до Англії дружину Меган та дітей, хоча ще минулого тижня повідомлялося, що родина лишиться в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Несподівана зустріч у Хайгроуві

За інформацією Букінгемського палацу, вдень у п'ятницю король Чарльз III разом із дружиною Каміллою прийняли сина, його дружину Меган та їхніх дітей – 7-річного принца Арчі й 5-річну принцесу Лілібет – у своєму маєтку Хайгроув-хаус на південному заході Англії. Джерело в палаці описало зустріч як приватну сімейну подію: жодних фото чи відео з неї публікувати не планують.

Ще минулого тижня кореспонденти BBC у справах королівської родини писали, що, за їхніми відомостями, Гаррі вирішив не брати рідних у поїздку на батьківщину – причиною тоді називали відмову британської влади надати їм державну охорону. Для короля ця зустріч стала першою з онуками за чотири роки: востаннє принц Гаррі привозив родину до Британії у 2022 році, на похорон королеви Єлизавети II. Сам Гаррі відтоді бував на батьківщині – востаннє минулого вересня, – проте без дружини й дітей. П'ятнична зустріч батька й сина також стала першою особистою з вересня.

Суперечка через охорону

Перед цим візитом принц Гаррі знову просив уряд організувати охорону для дружини й дітей і знову отримав відмову. Причина – рішення, ухвалене ще у 2020 році, коли Гаррі й Меган зняли з себе обов'язки членів королівської родини у державних справах і переїхали до США як приватні особи: після цього рівень забезпечення його безпеки знизили. Торік Гаррі намагався оскаржити це рішення в суді, але програв справу, яку сам частково пов'язував із погіршенням стосунків із батьком.

Чому ця зустріч особливо важлива

77-річний Чарльз III проходить лікування від раку і відтоді бачився з онуками лише зрідка. Торік Гаррі заявляв, що прагне примирення з родиною, пояснюючи це тим, що не знає, скільки ще часу лишається його батькові. Тиждень перед зустріччю видався для принца непростим: він відвідував у Британії низку благодійних заходів, а також програв судову справу проти видавця британської газети, яку сам ініціював, – рішення, яке, за словами Гаррі, батько порівнював із «місією самогубства».

Нагадаємо, напередодні цієї зустрічі Букінгемський палац не дозволив принцу Гаррі зупинитися в резиденції під час візиту до Британії – йому довелося шукати інше житло в Лондоні. До слова, Гаррі негайно прилетів до батька, коли дізнався про його діагноз, а стосунки принца з родиною залишаються напруженими ще з 2020 року, коли він і Меган відмовилися від королівських обов'язків і переїхали до США.

Читайте також:

Теги: батько король діагноз відео житло Велика Британія Король Чарльз III принц Гаррі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джейн та Алан Келві на яхті Bright Future
Російський фрегат стріляв у Ла-Манші: британські яхтсмени описали пережите
17 червня, 04:50
Момент детонації резервуара з паливом на Московському НПЗ у Капотні
Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – моніторингові канали
18 червня, 23:40
Веселка, яка з'явилася під час гасіння пожежі у Лаврі
Атака на Київ: під час гасіння пожежі у Лаврі з'явилася веселка (відео)
15 червня, 11:38
Вибухи лунали в різних районах окупованого півострова
Сімферополь і Ялта залишилися без світла після атаки дронів
25 червня, 05:10
Кейт Міддлтон та принц Вільям були здивовані новою обраницею принца Гаррі
«Їхні роти відвисли». Принц Гаррі розповів, як його брат та Кейт Міддлтон вперше відреагували на Меган Маркл
25 червня, 12:42
Підприємство вже неодноразово опинялося під ударами безпілотників
Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери»
27 червня, 04:37
Королева Камілла надає перевагу легким стравам
Чим снідає королева Камілла? Неочікувана страва від дружини монарха
2 липня, 21:45
Зеленський і Трамп поспілкувалися з журналістами
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Енді Бернем, член парламенту Великої Британії від округу Мейкерфілд
Кандидат у прем’єри Британії оголосив курс на «жорстку силу»
9 липня, 20:31

Соціум

Принц Гаррі вперше за чотири роки привіз родину на зустріч із королем
Принц Гаррі вперше за чотири роки привіз родину на зустріч із королем
Сили оборони уразили 18 російських суден
Сили оборони уразили 18 російських суден
Пасажир опинився за бортом по плечі: літак Ryanair екстрено повернувся після зльоту
Пасажир опинився за бортом по плечі: літак Ryanair екстрено повернувся після зльоту
Лісова пожежа в Іспанії стала однією з найсмертоносніших за всю історію
Лісова пожежа в Іспанії стала однією з найсмертоносніших за всю історію
Після атак ЗСУ Росія почала ховати свої найсучасніші винищувачі
Після атак ЗСУ Росія почала ховати свої найсучасніші винищувачі
Спека в Німеччині спричинила понад 5 тис. смертей
Спека в Німеччині спричинила понад 5 тис. смертей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua