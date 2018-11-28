Пропасть между двумя мирами глазами турецкого фотографа
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Розсилка
Житель Турции по имени Угур показал подборку составных фото, которые словно сделаны в разных мирах, но на самом деле все это на одной нашей планете Земля
Уур Галлен - житель Турции, который стал известным благодаря публикации в своем Instagram-аккаунте @ugurgallen невероятно мощных в социальном плане фоторабот.
«Так сложилось, что моя страна находится в непосредственной близи от самых опасных горячих точек современного мира», - объясняет Уур.
«Огромный контраст между той жизнью, к которой мы привыкли, и тем, как живут люди в местах, где идут войны, - это словно невероятная пропасть между двумя разными мирами, и я решил отразить ее в своих работах».
Комментируя свой проект, Галлен добавляет: «Я бы хотел, чтобы весь мир жил в согласии со словами Мустафы Кемаля Ататюрка, который однажды сказал: «Мир в доме и мир во всем мире».
Джерело: boredpanda.com