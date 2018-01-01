Редакция Harper’s Bazaar опубликовала лучшие обложки журнала за 20 лет
- Сьогодні, 15:05
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harpersbazaar.com.au
В честь двадцатилетнего юбилея Harper's Bazaar Australia редакция глянца составила рейтинг лучших своих обложек
Журналисты и редактора популярного глянцевого журнала потратили не мало времени для того, что бы просмотреть сотни фотосессий за двадцать лет и выбрать лучшие.
Сложно представить, какое количество знаменитостей, дизайнеров и именитых фотографов сотрудничало с журналом на протяжении двадцати лет.
Среди лучших работ, по мнению редакции модного глянца, оказалась обложка с моделью украинского происхождения Дарьей Вербовой.
harpersbazaar.com.au