Редакция Harper’s Bazaar опубликовала лучшие обложки журнала за 20 лет

В честь двадцатилетнего юбилея Harper's Bazaar Australia редакция глянца составила рейтинг лучших своих обложек

Журналисты и редактора популярного глянцевого журнала потратили не мало времени для того, что бы просмотреть сотни фотосессий за двадцать лет и выбрать лучшие. Сложно представить, какое количество знаменитостей, дизайнеров и именитых фотографов сотрудничало с журналом на протяжении двадцати лет. Среди лучших работ, по мнению редакции модного



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В честь двадцатилетнего юбилея Harper's Bazaar Australia редакция глянца составила рейтинг лучших своих обложек

Журналисты и редактора популярного глянцевого журнала потратили не мало времени для того, что бы просмотреть сотни фотосессий за двадцать лет и выбрать лучшие.

Сложно представить, какое количество знаменитостей, дизайнеров и именитых фотографов сотрудничало с журналом на протяжении двадцати лет.

Среди лучших работ, по мнению редакции модного глянца, оказалась обложка с моделью украинского происхождения Дарьей Вербовой.