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    Редакция Harper’s Bazaar опубликовала лучшие обложки журнала за 20 лет

    В честь двадцатилетнего юбилея Harper's Bazaar Australia редакция глянца составила рейтинг лучших своих обложек
    Журналисты и редактора популярного глянцевого журнала потратили не мало времени для того, что бы просмотреть сотни фотосессий за двадцать лет и выбрать лучшие. Сложно представить, какое количество знаменитостей, дизайнеров и именитых фотографов сотрудничало с журналом на протяжении двадцати лет. Среди лучших работ, по мнению редакции модного
    • Сьогодні, 15:05
    • Розсилка
    harpersbazaar.com.au

    В честь двадцатилетнего юбилея Harper's Bazaar Australia редакция глянца составила рейтинг лучших своих обложек

    Журналисты и редактора популярного глянцевого журнала потратили не мало времени для того, что бы просмотреть сотни фотосессий за двадцать лет и выбрать лучшие.

    Сложно представить, какое количество знаменитостей, дизайнеров и именитых фотографов сотрудничало с журналом на протяжении двадцати лет.

    Среди лучших работ, по мнению редакции модного глянца, оказалась обложка с моделью украинского происхождения Дарьей Вербовой.

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    Дарья Вербова, канадская топ-модель украинского происхождения попала в топ-9 лучших обложек модного глянца
    Кайли и Данни Миноуг. Декабрь 2014
    Эбби Корниш, апрель 2011
    Шанина Шейк, апрель 2015
    Джорджия Фоулер, март 2017
    Роузи Хантингтон-Уайтли, январь-февраль 2015
    Пэрис Хилтон и Николь Ричи, август 2007
    Джессика Харт, июнь-июль 2014
    Лара Уортингтон, ноябрь 2015
    harpersbazaar.com.au

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