Первая леди Франции подчеркнула стройные ножки эффектным мини

Бриджит Макрон выбрала изысканное платье для поездки в Африку

Супруга президента Франции Бриджит Макрон во время официального визита в Тунис и Сенегал продемонстрировала изысканные наряды. 64-летняя первая леди появилась в коротком синем платье от Azzedine Alaïa, которое подчеркнуло ее стройные ножки. Этот наряд она дополнила плащом, сумочкой от Tomasini и туфлями на каблуках. Вместе с президентом



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Бриджит Макрон

Бриджит Макрон выбрала изысканное платье для поездки в Африку

Супруга президента Франции Бриджит Макрон во время официального визита в Тунис и Сенегал продемонстрировала изысканные наряды.

64-летняя первая леди появилась в коротком синем платье от Azzedine Alaïa, которое подчеркнуло ее стройные ножки. Этот наряд она дополнила плащом, сумочкой от Tomasini и туфлями на каблуках.

Вместе с президентом Эммануэлем Макроном Бриджит посетила достопримечательности африканских стран, благотворительные и детские организации и проводила встречи с местными властями.

Также первая леди почтила память французского модельера тунисского происхождения, который ушел из жизни в ноябре прошлого года.

Джерело: Сегодня