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    Первая леди Франции подчеркнула стройные ножки эффектным мини

    Бриджит Макрон выбрала изысканное платье для поездки в Африку
    Супруга президента Франции Бриджит Макрон во время официального визита в Тунис и Сенегал продемонстрировала изысканные наряды. 64-летняя первая леди появилась в коротком синем платье от Azzedine Alaïa, которое подчеркнуло ее стройные ножки. Этот наряд она дополнила плащом, сумочкой от Tomasini и туфлями на каблуках. Вместе с президентом
    • Сьогодні, 12:32
    • Розсилка
    Бриджит Макрон
    Бриджит Макрон

    Бриджит Макрон выбрала изысканное платье для поездки в Африку

    Супруга президента Франции Бриджит Макрон во время официального визита в Тунис и Сенегал продемонстрировала изысканные наряды.

    64-летняя первая леди появилась в коротком синем платье от Azzedine Alaïa, которое подчеркнуло ее стройные ножки. Этот наряд она дополнила плащом, сумочкой от Tomasini и туфлями на каблуках.

    Вместе с президентом Эммануэлем Макроном Бриджит посетила достопримечательности африканских стран, благотворительные и детские организации и проводила встречи с местными властями.

    Также первая леди почтила память французского модельера тунисского происхождения, который ушел из жизни в ноябре прошлого года.

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    Первая леди Франции подчеркнула стройные ножки эффектным мини
    Первая леди Франции подчеркнула стройные ножки эффектным мини
    Первая леди Франции подчеркнула стройные ножки эффектным мини
    Первая леди Франции подчеркнула стройные ножки эффектным мини
    Первая леди Франции подчеркнула стройные ножки эффектным мини

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    Джерело: Сегодня

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