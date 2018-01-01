Первая леди Франции подчеркнула стройные ножки эффектным мини
- Сьогодні, 12:32
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Бриджит Макрон
Бриджит Макрон выбрала изысканное платье для поездки в Африку
Супруга президента Франции Бриджит Макрон во время официального визита в Тунис и Сенегал продемонстрировала изысканные наряды.
64-летняя первая леди появилась в коротком синем платье от Azzedine Alaïa, которое подчеркнуло ее стройные ножки. Этот наряд она дополнила плащом, сумочкой от Tomasini и туфлями на каблуках.
Вместе с президентом Эммануэлем Макроном Бриджит посетила достопримечательности африканских стран, благотворительные и детские организации и проводила встречи с местными властями.
Также первая леди почтила память французского модельера тунисского происхождения, который ушел из жизни в ноябре прошлого года.
Джерело: Сегодня