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    Фото

    Регина показала фото с ребенком на Мальдивах

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    Регина показала фото с ребенком на Мальдивах

    Регина Тодоренко отправилась отдыхать на Мальдивы

    Регина Тодоренко устроила себе зимние каникулы на райских Мальдивских островах, куда улетела с годовалым сыном Майклом и мамой Ириной.

    Чуть позже к ним присоединилась и двоюродная сестра телеведущей, с которой они вместе занимаются йогой и релаксируют на берегу океана. При этом экс-звезда «Орла и Решки» получает немало вопросов от поклонников, почему же с ними нет ее мужа, Влада Топалова.

    Регина решила дать подробный ответ на это в своем Instagram. Она опубликовала красочный снимок, на котором они с сыночком идут по пляжу спиной к камере. Ведущая запечатлена в темно-зеленом купальнике и с распущенными волосами, а малыш и вовсе голенький.

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    Регина показала фото с ребенком на Мальдивах
    Регина показала фото с ребенком на Мальдивах

    «Он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки - последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребенком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства. Мне кажется, мало кто может похвастаться участием обоих родителей в жизни ребенка! А потом мы бежим к психологу , жалуясь , что в 20 лет вышла замуж за мужчину, которому 45(на самом деле стараясь устранить пробел отцовского внимания) или «мужики перевелись, вообще нормальных не осталось», а почему же так? Этих парней ведь тоже воспитывали ваши мамы, когда папа был на работе! И спустя какое-то время мы понимаем, что мужчина стал мягкотелым, а мы ведь хотим рыцаря в доспехах! Поэтому я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям».

    «А кто же будет зарабатывать деньги?» - спросите вы. Оба! Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать , какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной! Мы с Владом стремимся к такому образу жизни», - ответила Тодоренко.

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