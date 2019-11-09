Рекламная кампания Bottega Veneta: стильные фото вдохновленные Феллини



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vogue.ua

Съемка посвящается новому пониманию роскоши

Дэниел Ли уже знает, что будет сводить с ума девушек по всему миру уже через несколько месяцев.

Дизайнер представил рекламную кампанию новой предвесенней коллекции Bottega Veneta, которую посвятил современному пониманию роскоши.

Героями съемки, сделанной в лучших традициях фильмов Феллини, стала британская модель Джин Кэмпбелл и нью-йоркский дизайнер Андре Уолкер, а снял их в непосредственных позах фотограф Тайрон Лейбон. Еще одной заметной деталью в кадре стала золотая цепь.

Сам Дэниел Ли, к которому сегодня приковано внимание всего модного мира, рассказывает: «Мы хотели показать людей в естественной среде, на реальных людях, которые точно понимают, что они носят, поэтому и выглядят настолько уверено и притягивающе».

Джерело: vogue.ua