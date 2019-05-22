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    Фото

    Рианна впервые показала вещи из коллекции своего бренда Fenty

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    Рианна впервые показала вещи из коллекции своего бренда Fenty

    Вещи из первой коллекции поступят в продажу уже 29 мая.

    Завтра, 22 мая, Рианна официально представит дебютную коллекцию модного дома Fenty, который теперь входит во французскую компанию Бернара Арно LVMH. Пока блогеры и журналисты прогнозируют, какой будет одежда нового бренда, сама певица делает небольшие тизеры.

    В Сеть попала фотосессия The NYTimes Style Magazine — аутфиты звезды были собраны как раз из вещей Fenty.

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    Рианна впервые показала вещи из коллекции своего бренда Fenty
    Рианна впервые показала вещи из коллекции своего бренда Fenty
    Рианна впервые показала вещи из коллекции своего бренда Fenty

    На снимках Рианна позирует в розовом комплекте, состоящем из платья и жакета, платье-рубашке с огромными рукавами, комбинезоне цвета хаки и других образах.

    Джерело: graziamagazine.ru

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