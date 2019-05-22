Рианна впервые показала вещи из коллекции своего бренда Fenty



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вещи из первой коллекции поступят в продажу уже 29 мая.

Завтра, 22 мая, Рианна официально представит дебютную коллекцию модного дома Fenty, который теперь входит во французскую компанию Бернара Арно LVMH. Пока блогеры и журналисты прогнозируют, какой будет одежда нового бренда, сама певица делает небольшие тизеры.

В Сеть попала фотосессия The NYTimes Style Magazine — аутфиты звезды были собраны как раз из вещей Fenty.

На снимках Рианна позирует в розовом комплекте, состоящем из платья и жакета, платье-рубашке с огромными рукавами, комбинезоне цвета хаки и других образах.

Джерело: graziamagazine.ru