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    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)

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    <p>36-летний бразилец Родриго Альвес прославился как &laquo;живой Кен&raquo;</p> <div></div> - Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)

    36-летний бразилец Родриго Альвес прославился как «живой Кен»

    Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk

    Мужчина признался, что последние три месяца живет как женщина

    36-летний бразилец Родриго Альвес перенес массу пластических операций, чтобы приблизиться к своему идеалу. Теперь он заявил, что на самом деле всегда ощущал себя не в своем теле. «Все знают меня как Кена, но на самом деле я всегда ощущал себя Барби», – поделился Альвес в беседе с The Mirror. Мужчина просит называть его Родди и обращаться к себе как к особе женского пола.

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    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)
    Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)

    Родди надеется в следующем году завершить перевоплощение в женщину финальной операцией по смене пола. Планируются установка имплантов в грудь, пластические операции на лице, удаление яблока Адама, а также удаление пениса.

     «Мне все нравится: походы в салоны красоты, маникюр, брови и ресницы. Обожаю покупать платья и высокие каблуки, носить сексуальное нижнее белье», - поделилась Родди.

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