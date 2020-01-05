Родриго «живой Кен» Альвес начал переход в «Барби» (фото)



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36-летний бразилец Родриго Альвес прославился как «живой Кен» Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk

Мужчина признался, что последние три месяца живет как женщина

36-летний бразилец Родриго Альвес перенес массу пластических операций, чтобы приблизиться к своему идеалу. Теперь он заявил, что на самом деле всегда ощущал себя не в своем теле. «Все знают меня как Кена, но на самом деле я всегда ощущал себя Барби», – поделился Альвес в беседе с The Mirror. Мужчина просит называть его Родди и обращаться к себе как к особе женского пола.

Родди надеется в следующем году завершить перевоплощение в женщину финальной операцией по смене пола. Планируются установка имплантов в грудь, пластические операции на лице, удаление яблока Адама, а также удаление пениса.

«Мне все нравится: походы в салоны красоты, маникюр, брови и ресницы. Обожаю покупать платья и высокие каблуки, носить сексуальное нижнее белье», - поделилась Родди.