  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Рене Зеллвегер намекнула на выход четвертого фильма о Бриджит Джонс

    • Розсилка
    Рене Зеллвегер намекнула на выход четвертого фильма о Бриджит Джонс

    50-летняя Рене Зеллвегер обнадежила поклонников фильма «Бриджит Джонс», намекнув о его продолжении

    Актриса стала гостьей утреннего ток-шоу «Lorraine», где рассказала, что автор романа «Дневник Бриджит Джонс» Хеллен Филдинг уже написала следующую книгу. Однако на вопрос ведущей о том, можно ли рассчитывать на четвертую часть фильма, Рене решила сохранить интригу, ответив, что пока не знает.

    «Я лишь в курсе, что Хелен написала книгу. Так что есть шанс на кино», — поделилась актриса.

    Интересно, что в июле прошлого года Зеллвегер с уверенностью заявила, что четвертый фильм будет и он потрясет фанатов. Так что на шоу актриса слукавила, говоря о том, что пока не в курсе о начале съемок.

    Последняя часть истории о милой непутевой телеведущей вышла в 2016 году. По сюжету героиня Рене родила ребенка и сошлась обратно со своим возлюбленным Марком Дарси, которого сыграл 58-летний Колин Ферт.

    Что касается личной жизни самой Рене, то она уже восемь лет состоит в отношениях с музыкантом Дойлом Брэмхоллом. Близкие к актрисе источники сообщали, что бойфренд без зазрения совести тратит состояние Зеллвегер. Более того, голливудская звезда выплачивает за возлюбленного алименты его экс-супруге.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    кино актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ