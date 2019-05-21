Рене Зеллвегер намекнула на выход четвертого фильма о Бриджит Джонс



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50-летняя Рене Зеллвегер обнадежила поклонников фильма «Бриджит Джонс», намекнув о его продолжении

Актриса стала гостьей утреннего ток-шоу «Lorraine», где рассказала, что автор романа «Дневник Бриджит Джонс» Хеллен Филдинг уже написала следующую книгу. Однако на вопрос ведущей о том, можно ли рассчитывать на четвертую часть фильма, Рене решила сохранить интригу, ответив, что пока не знает.

«Я лишь в курсе, что Хелен написала книгу. Так что есть шанс на кино», — поделилась актриса.

Интересно, что в июле прошлого года Зеллвегер с уверенностью заявила, что четвертый фильм будет и он потрясет фанатов. Так что на шоу актриса слукавила, говоря о том, что пока не в курсе о начале съемок.

Последняя часть истории о милой непутевой телеведущей вышла в 2016 году. По сюжету героиня Рене родила ребенка и сошлась обратно со своим возлюбленным Марком Дарси, которого сыграл 58-летний Колин Ферт.

Что касается личной жизни самой Рене, то она уже восемь лет состоит в отношениях с музыкантом Дойлом Брэмхоллом. Близкие к актрисе источники сообщали, что бойфренд без зазрения совести тратит состояние Зеллвегер. Более того, голливудская звезда выплачивает за возлюбленного алименты его экс-супруге.

Джерело: graziamagazine.ru