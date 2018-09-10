С намеком на непристойность: музыкальные обложки альбомов, которые взбудоражили мир



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принс

Сексуальность – крайне субъективная штука. То, что нравится одному человеку, может оттолкнуть другого

Такие противоречивые чувства вызывают некоторые обложки музыкальных альбомов. Остается только гадать, зачем артисты разместили на своих пластинках и кассетах столь неоднозначные изображения?

Впрочем, «грязные» и странноватые обложки музыкальных альбомов определяют целую эпоху. 40 лет назад за подобные креативные решения могли жестко осудить, но сейчас обнаженные снимки воспринимаются иначе. Непристойные обложки – один из символов произошедших перемен.

Среди сотен пластинок выделяется 18, чье оформление явно претендует на звание самых вульгарных обложек всех времен.

Джерело: cameralabs.org