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    С намеком на непристойность: музыкальные обложки альбомов, которые взбудоражили мир

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    Принс - С намеком на непристойность: музыкальные обложки альбомов, которые взбудоражили мир
    Принс

    Сексуальность – крайне субъективная штука. То, что нравится одному человеку, может оттолкнуть другого

    Такие противоречивые чувства вызывают некоторые обложки музыкальных альбомов. Остается только гадать, зачем артисты разместили на своих пластинках и кассетах столь неоднозначные изображения?

    Впрочем, «грязные» и странноватые обложки музыкальных альбомов определяют целую эпоху. 40 лет назад за подобные креативные решения могли жестко осудить, но сейчас обнаженные снимки воспринимаются иначе. Непристойные обложки – один из символов произошедших перемен.

    Среди сотен пластинок выделяется 18, чье оформление явно претендует на звание самых вульгарных обложек всех времен.

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    Herb Alpert’s Tijuana Brass – Whipped Cream & Other Delights (1965) Шаблонный эротический образ: девушка, измазанная взбитыми сливками, которые с ее тела должен слизать другой человек. Интересный факт: для этой фотографии на самом деле использовалась пена для бритья, а модель была на 3-ем месяце беременности.
    The Rolling Stones – Sticky Fingers (1971) Название альбома, которое переводится как «липкие пальцы», уже звучит достаточно непристойно. Для завершения образа используется изображение золотистой ширинки, чтобы воображение зрителя точно побежало в нужную сторону. К слову, автор обложки – Энди Уорхол.
    Mom’s Apple Pie – Mom’s Apple Pie (1972) Никогда еще яблочный пирог не выглядел так... неоднозначно. Начинка пирога и мамино лицо должны были показаться крайне привлекательными, но что-то пошло не так.
    Emerson, Lake, and Palmer – Brain Salad Surgery (1973) Название альбома на сленге означает «оральный секс». Жутковатая обложка, в сочетании с названием, вряд ли вызовет приятные эмоции.
    Roxy Music – Country Life (1974) Классические пин-ап позы, вызывающий макияж и прозрачное белье. Что можно добавить на фотографию, чтобы она стала еще пошлее?
    Ohio Players – Skin Tight (1974) Фотография будто взята со страниц Плейбоя. Бондаж придает снимку дополнительную пикантность и делает эту обложку самой эротической из всех, которые когда-либо были на альбомах Ohio Players.
    Ohio Players – Honey (1975) Мед, как и взбитые сливки, использовались не просто в качестве еды. Легенда гласит, что мед, который использовался для фотографии, на самом деле был акриловым.
    Wild Cherry – Wild Cherry (1976) Название группы и альбома совершенно точно предопределяют, какой будет обложка. Тем более, вишня – это именно тот фрукт, в котором человечество углядело сексуальный подтекст.
    Blondie – Picture This (1978) Винил – это круто. В конце 70-х он вовсе считался атрибутом исключительной крутизны, а обложка открыто демонстрирует связь между сексом и музыкой.
    Scorpions – Lovedrive (1979) Немецкая метал-группа демонстрирует юношеское представление о сексуальности: заднее сидение машины, обнаженная грудь и приличное количество жвачки.
    The Slits – Cut (1979) Это – обложка к дебютному альбому группы. Нужно признать, что The Slits – достаточно смелые музыканты, раз на первой пластинке были готовы разместить полуголых, измазанных грязью девушек.
    The Cars – Candy O (1979) Автор иллюстрации – 83-летний Альберто Варгас, который на момент создания обложки был на пенсии. Альберто удивил откровенным изображением рыжеволосой дамы, лежащей на едва заметной машине (отсылка к названию группы).
    Prince – Dirty Mind (1980) Принc соблазняет вас своим угрожающим, но в то же время сексуальным взглядом. Исполнитель известен своенравной эпатажностью. В «Dirty Mind» полно похоти: как на обложке, так и на самом диске.
    Motley Crue – Too Fast For Love (1981) Нечто похожее уже было у The Rolling Stones. Некогда модные рокеры, Motley Crue демонстрируют жесткость, рок-н-ролл и сексуальность. Обложка идеально соответствует содержимому альбома, делая его одним из самых противоречивых творений группы.
    Scorpions – Love at First Sting (1984) Что это в руке у молодого человека? Тату машинка? Если совмещать прослушивание винила с просмотром обложки, можно получить дневную дозу эротики.
    Prince – Lovesexy (1988) Принс написал много неприличных песен, от «Head» до «Erotic city», но ни одна из них не сравнится с этой обложкой. На фотографиях к альбому был также изображен пестик, который фанаты тут же прозвали «цветочным пенисом».
    The Red Hot Chili Peppers – Abbey Road E.P. (1988) Артистичная пародия на легендарных The Beetles. Мало кто может себе позволить раздеться догола, избежать цензуры при помощи носков, при этом ссылаясь на The Beetles. Но разве у ребят из The Red Hot Chili Peppers когда-либо были комплексы?
    Red Hot Chili Peppers – Mother’s Milk (1989) Энтони Кидис описывает эту обложку так: «Словно четыре Тома Сойера сидят на руках у гигантской голой женщины». Доун Элейн, изображенная на обложке, успешно отсудила у группы 50 000 долларов. Все из-за того, что на изображении были видны ее соски. Кидис прокомментировал: «Я не мог понять, почему мы не смогли найти модель, которая была бы счастлива, что ее сиськи оказались на обложке».

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    Джерело: cameralabs.org

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