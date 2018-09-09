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    Фото

    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018

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    <span>Лучшие фотографии</span> - Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018
    Лучшие фотографии

    Редакторы Instagram отобрали самые лучшие на их взгляд фотографии, которые были опубликованы в августе

    В числе лучших оказались жуткие интерьеры американского фотографа Брука ДиДонато. Он снимает красивые, но жутковатые кадры. Каждый из них выглядит так, будто через мгновение превратится не то в ночной кошмар, не то в фильм ужасов.

    «Многие мои работы — это истории с открытым финалом, но мне кажется, что точка отбытия у каждого зрителя своя, — рассказала она. — В конечном счете я надеюсь дать им определенный уровень тревоги или дезориентации».

    Также в десятке лучших оказались фото невероятного грима Мими Чхве, По ее словам, многие работы основаны на ярких и порой пугающих видениях, которые возникают при сонном параличе. «Я подпитываю ими свое творчество, — утверждает она. — И самое странное, что после того как я воспроизведу определенный облик, это видение больше не возвращается».

    И снимки Родриго Гузмана. После сильного ливня он решил снять капли на листьях и не сразу понял, что кто-то смотрит на него из-под них. «Меня вдохновило ощущение таинственности, которое возникает, когда видишь что-то скрытое в этих тенях», — говорит он.

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    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018
    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018
    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018
    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018
    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018
    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018
    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018
    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018
    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018
    Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018

    А вот фотограф из Индии Азад Джархав пытался снять человека на крыше в Мумбае, но кадр испортили летевшие мимо голуби. «Отлично выбрала момент, птица», — прокомментировал снимок редактор Instagram.

    Джерело: novosti-n.org

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