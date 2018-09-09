Опубликованы десять лучших снимков из Instagram за август 2018



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Лучшие фотографии

Редакторы Instagram отобрали самые лучшие на их взгляд фотографии, которые были опубликованы в августе

В числе лучших оказались жуткие интерьеры американского фотографа Брука ДиДонато. Он снимает красивые, но жутковатые кадры. Каждый из них выглядит так, будто через мгновение превратится не то в ночной кошмар, не то в фильм ужасов.

«Многие мои работы — это истории с открытым финалом, но мне кажется, что точка отбытия у каждого зрителя своя, — рассказала она. — В конечном счете я надеюсь дать им определенный уровень тревоги или дезориентации».

Также в десятке лучших оказались фото невероятного грима Мими Чхве, По ее словам, многие работы основаны на ярких и порой пугающих видениях, которые возникают при сонном параличе. «Я подпитываю ими свое творчество, — утверждает она. — И самое странное, что после того как я воспроизведу определенный облик, это видение больше не возвращается».

И снимки Родриго Гузмана. После сильного ливня он решил снять капли на листьях и не сразу понял, что кто-то смотрит на него из-под них. «Меня вдохновило ощущение таинственности, которое возникает, когда видишь что-то скрытое в этих тенях», — говорит он.

А вот фотограф из Индии Азад Джархав пытался снять человека на крыше в Мумбае, но кадр испортили летевшие мимо голуби. «Отлично выбрала момент, птица», — прокомментировал снимок редактор Instagram.

Джерело: novosti-n.org