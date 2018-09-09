Жизнь на узких улочках городов Южной Азии: атмосферные фото



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Города Южной Азии

Талантливый фотохудожник показывает возню в городах Южной Азии, и эти снимки переносят в другой уголок мира

Знакомьтесь, Ашрафул Арефино - фотохудожник, который живет в столице республики Бангладеш Дакке. В последние годы он путешествовал по стране, Непалом и Индией. Ашрафул обожает изучать узкие и дальние аллеи городов и фиксировать жизни на них.

«Это напоминает истории, которые разворачиваются во всех уголках в этих местах. Вы встретите людей, которые занимаются своими делами, общаются с другими людьми, или просто сделали перерыв на чай, а кто-то просто сидит на пороге своего дома. Для меня такие места насыщенные цветами, эмоциями, рассказами и уникальной сущностью местного образа жизни, которую я не нахожу на центральных улицах города», - делится Арефино.

До середины 1950-х годов Непал был закрыт для иностранцев и поэтому во многом сохранил самобытность и национальный колорит. Это бедная страна, народ которой не считает себя бедным, имеет свои человеческие ценности и живет по своим правилам.

Туристов сюда привлекают высочайшие в мире пики Гималаи, первозданные джунгли на юге, живописная долина Катманду с уникальными пагодами и изящной архитектурой жилых зданий, яркие праздники, а также самобытная культура населения.

А вот классической поездкой в Индию считается тур по «Золотому треугольнику» с посещением всемирно известного Тадж-Махала - памятника индийской архитектуры, пятикупольного сооружения из белого мрамора с мозаикой из цветных камней, а также древнего города-призрака Фатихпур-Сикри и экзотического розового города Раджастхан.

Индия является также центром религиозного паломничества. Основные центры общин индуистов находятся на территории этой страны. Индия привлекает экотуристов, мечтающих покорить горные вершины.

Джерело: maximum.fm