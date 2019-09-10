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    Самая «бедная» депутат Киевсовет: что известно о Кочур Марине

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    Самая «бедная» депутат Киевсовет: что известно о Кочур Марине
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    Кочур Марина Анатольевна — депутат Киевского горсовета, которая прославилась низкой зарплатой

    В апреле 2019 года Марина Кочур возглавила рейтинг одного из столичных СМИ самых бедных депутатов Киевсовета.

    Ее декларация привлекает внимание непривычной для народных избранников скромностью.

    У депутата нет никакого лично ей принадлежащего имущества. Также депутат попала в список «нерешительных депутатов», которые регистрируются перед началом сессии, числятся присутствующими в зале, но не участвуют в голосованиях.

    В оправдание Марина Кочур сказал, что не присутствовала на заседаниях Киевсовета по состоянию здоровья.

    «У меня в этом году вообще было очень много пропусков пленарных заседаний в связи с болезнью.

    Несколько раз я приходила и сначала отмечалась, а затем должна была идти сдавать анализы … Такие были моменты».

    Также она сказала, что если фракция решает не голосовать, то и она нажимает кнопку отказа от голосования. 

    Согласно электронной декларации, за 2018 год получила 44,7 тыс. зарплаты в юридической компании «Добродии», муж получил 446,9 тыс. гривен зарплаты в компании «Телесвит». Наличными муж Марины Кочур задекларировал 339 тыс. гривен. 

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    В декларации указана квартира в Киеве площадью 52 квадратных метра, которой Марина Кочур имеет право пользоваться, но принадлежит она ее мужу Богдану Галушко. Мужу также принадлежит компания «Телесвит».

    Джерело: politeka.net

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