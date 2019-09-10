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    Катя Осадчая поделилась яркими фото из Одессы

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    Катя Осадчая поделилась яркими фото из Одессы
    detector.media

    Известная телеведущая Катя Осадчая обнародовала в Instagram свежую порцию сентябрьских фотографий из Одессы

    На снимках она прогуливается у моря в ярко-желтом платье, которое эффектно смотрится на фоне морской синевы. Катя откровенно позирует, прогуливаясь то босиком, то в стильных красноватых шлепанцах. Дополняют сильный образ ведущей солнцезащитные очки.

    В комментариях поклонники засыпали Осадчую комплиментами и отметили, что она выглядит сногсшибательно в этом платье. «Роскошное платье. Вам очень идет», «Очень хорошо», «Катерина, смотрю на вас и радуюсь жизни», — пишут поклонники.

    ««Продолжение лета! 8 сентября. Пусть осень будет такой» — прокомментировала кадры Осадчая.

    Стоит отметить, что этим летом Катя с супругом Юрием Горбуновым могли позволить себе настоящий релакс. Они отдохнули несколько раз, побывав в Амстердаме, затем — в Одессе, посещая мероприятия десятого международного кинофеста (ОМКФ), потом — в Турции. 

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    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha

    Кроме того, длительное время Екатерина отдыхала с маленьким сынишкой Иваном в загородном доме. И вот — снова Одесса! Говорит, на это раз — сугубо по работе. Однако сумела найти время для прогулки.

    Джерело: fakty.ua

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