Катя Осадчая поделилась яркими фото из Одессы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Известная телеведущая Катя Осадчая обнародовала в Instagram свежую порцию сентябрьских фотографий из Одессы

На снимках она прогуливается у моря в ярко-желтом платье, которое эффектно смотрится на фоне морской синевы. Катя откровенно позирует, прогуливаясь то босиком, то в стильных красноватых шлепанцах. Дополняют сильный образ ведущей солнцезащитные очки.

В комментариях поклонники засыпали Осадчую комплиментами и отметили, что она выглядит сногсшибательно в этом платье. «Роскошное платье. Вам очень идет», «Очень хорошо», «Катерина, смотрю на вас и радуюсь жизни», — пишут поклонники.

««Продолжение лета! 8 сентября. Пусть осень будет такой» — прокомментировала кадры Осадчая.

Стоит отметить, что этим летом Катя с супругом Юрием Горбуновым могли позволить себе настоящий релакс. Они отдохнули несколько раз, побывав в Амстердаме, затем — в Одессе, посещая мероприятия десятого международного кинофеста (ОМКФ), потом — в Турции.

Кроме того, длительное время Екатерина отдыхала с маленьким сынишкой Иваном в загородном доме. И вот — снова Одесса! Говорит, на это раз — сугубо по работе. Однако сумела найти время для прогулки.

Джерело: fakty.ua