Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок



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Раньше в старых капроновых колготках и чулках хозяйки хранили лук, а теперь мастерицы используют их для рукоделия

Любови Мошак пишут множество приятных слов и тёплых комментариев, а её работами восхищаются не только дети, а и взрослые, которые с первого взгляда буквально влюбляются в очаровательных мопсов, которых так и хочется потискать, уж больно они хороши собой.

По правде говоря, «мопсики из капрона» сделаны не только из стареньких ненужных колгот, а и с использованием различного материала, а также из готовых деталей глазок и коготков. Но самое главное – невероятный талант и мастерство Любови из Запорожья, которая в каждое своё творение вдыхает не только жизнь, а и вкладывает душу.

Джерело: Культурология