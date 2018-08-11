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    Фото

    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок

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    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок

    Раньше в старых капроновых колготках и чулках хозяйки хранили лук, а теперь мастерицы используют их для рукоделия

    Любови Мошак пишут множество приятных слов и тёплых комментариев, а её работами восхищаются не только дети, а и взрослые, которые с первого взгляда буквально влюбляются в очаровательных мопсов, которых так и хочется потискать, уж больно они хороши собой.
    Симпатичные щеночки настолько реалистичны, что с трудом верится в то, что все они сделаны из самых обычных капроновых колготок, поэтому их очень сложно отличить от настоящих, особенно глядя на фотографии. И совсем неудивительно, ведь талантливая мастерица чаще всего создаёт их по снимкам с реальными мопсами, чьи хозяева мечтают заполучить ещё и маленькую реалистичную копию своего питомца.

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    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок
    Украинская мастерица создаёт очаровательных мопсов из капроновых колготок


    По правде говоря, «мопсики из капрона» сделаны не только из стареньких ненужных колгот, а и с использованием различного материала, а также из готовых деталей глазок и коготков. Но самое главное – невероятный талант и мастерство Любови из Запорожья, которая в каждое своё творение вдыхает не только жизнь, а и вкладывает душу. 

    Джерело: Культурология

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