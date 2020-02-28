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    Шоу-биз

    Берегите себя: Тина Кароль отреагировала на вспышку коронавируса

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    Берегите себя: Тина Кароль отреагировала на вспышку коронавируса

    Украинская исполнительница оригинально призвала поклонников беречь себя

    На своей instagram-страничке Кароль опубликовала видео с необычным «аксессуаром» - защитной маской. И следует отметить, весьма стильной черной маской с фильтрами.

    «Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровье нам. Берегите близких и себя», — такой подписью сопроводила свой пост Тина. Следует отметить, что исполнительница вообще крайне редко что-то пишет под своими новыми постами.

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    Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol)

    Поклонники исполнительницы поспешили поблагодарить ее за заботу. А некоторые подчеркнули, что Тине даже маска к лицу.

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