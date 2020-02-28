Берегите себя: Тина Кароль отреагировала на вспышку коронавируса



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Украинская исполнительница оригинально призвала поклонников беречь себя

На своей instagram-страничке Кароль опубликовала видео с необычным «аксессуаром» - защитной маской. И следует отметить, весьма стильной черной маской с фильтрами.

«Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровье нам. Берегите близких и себя», — такой подписью сопроводила свой пост Тина. Следует отметить, что исполнительница вообще крайне редко что-то пишет под своими новыми постами.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol) 27 Лют 2020 р. о 11:34 PST

Поклонники исполнительницы поспешили поблагодарить ее за заботу. А некоторые подчеркнули, что Тине даже маска к лицу.