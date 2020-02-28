Берегите себя: Тина Кароль отреагировала на вспышку коронавируса
Украинская исполнительница оригинально призвала поклонников беречь себя
На своей instagram-страничке Кароль опубликовала видео с необычным «аксессуаром» - защитной маской. И следует отметить, весьма стильной черной маской с фильтрами.
«Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровье нам. Берегите близких и себя», — такой подписью сопроводила свой пост Тина. Следует отметить, что исполнительница вообще крайне редко что-то пишет под своими новыми постами.
Переглянути цей допис в Instagram
Поклонники исполнительницы поспешили поблагодарить ее за заботу. А некоторые подчеркнули, что Тине даже маска к лицу.