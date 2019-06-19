Сара Джессика Паркер открыла онлайн-магазин своих любимых вещей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Книги, собственное вино, а теперь еще и интернет-магазин

Кого как ни Capу Джессику Паркep можно назвать главной поклонницей яркой дизайнерской обуви? Как и ее героиня Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», актриса питает особую страсть к туфлям

. На днях Сара открыла собственный интернет-магазин, где собрала любимые вещи – туфли в том числе, но не только.

В интернет-магазине Паркер представлены сценические платья и юбки главной героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, дизайнерская обувь, созданная Сарой в коллаборации с итальянским брендом Manolo Blahnik, и парфюм марки SJP Beaut.

Есть на сайте и пища для души. Сара Джессика является главным редактором собственного книжного издательства SJP for Hogarth. Она приобретает литературные произведения и редактирует их в соответствии со своим вкусом. Сейчас в издательстве Сары три произведения – их также можно приобрести в интернет-магазине.









Джерело: Hello!