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    Сара Джессика Паркер открыла онлайн-магазин своих любимых вещей

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    Сара Джессика Паркер открыла онлайн-магазин своих любимых вещей

    Книги, собственное вино, а теперь еще и интернет-магазин

    Кого как ни Capу Джессику Паркep можно назвать главной поклонницей яркой дизайнерской обуви? Как и ее героиня Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», актриса питает особую страсть к туфлям

    . На днях Сара открыла собственный интернет-магазин, где собрала любимые вещи – туфли в том числе, но не только.

    В интернет-магазине Паркер представлены сценические платья и юбки главной героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, дизайнерская обувь, созданная Сарой в коллаборации с итальянским брендом Manolo Blahnik, и парфюм марки SJP Beaut.

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    Сара Джессика Паркер открыла онлайн-магазин своих любимых вещей
    Сара Джессика Паркер открыла онлайн-магазин своих любимых вещей
    Сара Джессика Паркер открыла онлайн-магазин своих любимых вещей
    Сара Джессика Паркер открыла онлайн-магазин своих любимых вещей
    Сара Джессика Паркер открыла онлайн-магазин своих любимых вещей

    Есть на сайте и пища для души. Сара Джессика является главным редактором собственного книжного издательства SJP for Hogarth. Она приобретает литературные произведения и редактирует их в соответствии со своим вкусом. Сейчас в издательстве Сары три произведения – их также можно приобрести в интернет-магазине.



    Джерело: Hello!

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