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    Фото

    Между детством и взрослой жизнью: фотографии Себастьяна Бауманна

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    Между детством и взрослой жизнью: фотографии Себастьяна Бауманна
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    Его работы заставляют задуматься

    Автор этих глубоких фото, Себастьян Бауманн, профессор Школы средств массовой информации и коммуникаций в Гамбурге, специалист по фотографии и постпродакшн.

    Объединение двух дисциплин позволяет авторы расширить границы возможного в создании сюрреалистических постановок. 

    В своей последней серии «Вырос» (Grown) он изображает границу между детством и взрослой жизнью.

    Каждая фотография показывает взрослых людей в момент подсознательного, почти апатичного мышления. 

    Аллегорический характер каждого изображения подкрепляется использованием предметов, типичных для детства.

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    langweiledich.net
    langweiledich.net
    langweiledich.net
    langweiledich.net

    Что происходит с нашими первыми мечтами, надеждами и страхами, когда мы растем?

    Джерело: chpravda.com

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