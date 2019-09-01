Между детством и взрослой жизнью: фотографии Себастьяна Бауманна
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Его работы заставляют задуматься
Автор этих глубоких фото, Себастьян Бауманн, профессор Школы средств массовой информации и коммуникаций в Гамбурге, специалист по фотографии и постпродакшн.
Объединение двух дисциплин позволяет авторы расширить границы возможного в создании сюрреалистических постановок.
В своей последней серии «Вырос» (Grown) он изображает границу между детством и взрослой жизнью.
Каждая фотография показывает взрослых людей в момент подсознательного, почти апатичного мышления.
Аллегорический характер каждого изображения подкрепляется использованием предметов, типичных для детства.
Что происходит с нашими первыми мечтами, надеждами и страхами, когда мы растем?
Джерело: chpravda.com