Между детством и взрослой жизнью: фотографии Себастьяна Бауманна



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Его работы заставляют задуматься

Автор этих глубоких фото, Себастьян Бауманн, профессор Школы средств массовой информации и коммуникаций в Гамбурге, специалист по фотографии и постпродакшн.

Объединение двух дисциплин позволяет авторы расширить границы возможного в создании сюрреалистических постановок.

В своей последней серии «Вырос» (Grown) он изображает границу между детством и взрослой жизнью.

Каждая фотография показывает взрослых людей в момент подсознательного, почти апатичного мышления.

Аллегорический характер каждого изображения подкрепляется использованием предметов, типичных для детства.

Что происходит с нашими первыми мечтами, надеждами и страхами, когда мы растем?

Джерело: chpravda.com