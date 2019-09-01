Впечатляющие фото мира с высоты птичьего полета: яркие кадры



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Наслаждайтесь яркими фото Европы и Азии с высоты птичьего полета

Талантливый фотограф показывает самые красивые и интересные уголки мира с совершенно нового ракурса, с которого их не видят туристы.

Знакомьтесь, Евот Пахуд где Мортанж (Ewout Pahud de Mortanges) - 27-летний фотограф-самоучка, который живет и работает в Амстердаме.

Парень почти все свое свободное время посвящает путешествиям и исследованию мира с высоты.

Ключевыми в его работе есть пейзажные и уличные фото, которые заставляют задержать взгляд и рассматривать детали.

Отчаянные путешественники могут узнать в снимках Евота места Европы и Азии, вряд ли открываются с такого вида всем туристам.

Джерело: maximum.fm