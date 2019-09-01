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    Фото

    Впечатляющие фото мира с высоты птичьего полета: яркие кадры

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    Впечатляющие фото мира с высоты птичьего полета: яркие кадры
    instagram.com/ewout.pahud

    Наслаждайтесь яркими фото Европы и Азии с высоты птичьего полета

    Талантливый фотограф показывает самые красивые и интересные уголки мира с совершенно нового ракурса, с которого их не видят туристы.

    Знакомьтесь, Евот Пахуд где Мортанж (Ewout Pahud de Mortanges) - 27-летний фотограф-самоучка, который живет и работает в Амстердаме.

    Парень почти все свое свободное время посвящает путешествиям и исследованию мира с высоты. 

    Ключевыми в его работе есть пейзажные и уличные фото, которые заставляют задержать взгляд и рассматривать детали. 

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    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud
    instagram.com/ewout.pahud

    Отчаянные путешественники могут узнать в снимках Евота места Европы и Азии, вряд ли открываются с такого вида всем туристам.

    Джерело: maximum.fm

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