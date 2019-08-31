Свадебный фотограф «загоняет» моделей в трущобы ради эффектных кадров



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За оригинальные кадры его называют лучшим свадебным фотографом Европы

Голландский фотограф Бас Ойлингс для поиска необычных ракурсов свадебных фото нередко заставляет пары заниматься экстримом, но снимки получаются очень эффектными.

В минувшие выходные Ойлингс занял четвертое место в престижном мировом фотоконкурсе, который проводит онлайн-платформа One Eyeland. Он был единственным европейцем, попавшим в десятку лучших.

«Это очень большой конкурс, в котором особое внимание уделяется художественно ориентированной фотографии. Я наблюдал за соревнованиями в течение нескольких лет и подумал, что мой уровень позволяет в нем участвовать», - прокомментировал фотограф свой результат.

При работе с парами Ойлингс всегда ищет сумасшедшие идеи, хочет чего-то особенного. Например, невесту в прибое он снял на Ибице с помощью дрона.

«Когда я увидел ее идущей по берегу, то заметил, что ее платье того же цвета, что и морская пена. Поэтому я сразу решил, что она должна лежать в прибое», - рассказал фотограф.

Джерело: strana.ua