Удлиненный боб - самая модная стрижка 2019-2020 (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Преимуществом удлиненного боба является то, что он прост в уходе и подходит девушкам разного типажа

В сезоне осень-зима 2019-2020 самыми востребованными для девушек и женщин являются стрижки на средние волосы.

Стрижка удлиненный боб уже стала писком сезона и, похоже, не планирует покидать заслуженный «олимп».

При этом отметим, что удлиненный боб - стрижка с историей длинной в целую вечность, которая начинается в Древнем Египте.

По словам стилистов, преимуществом удлиненного боба является то, что он прост в уходе, подходит девушкам разного типажа и при желании из него можно сделать приличную вечернюю прическу.

Кроме того, отличительной чертой стрижки считается объемность и выраженный силуэт.

Для укладки стрижки удлиненный боб нужна круглая расческа, утюжок и лак для волос. Косой пробор рекомендован обладательницам пышной густой шевелюры.

Стрижке с длинной челкой подойдет укладка в ретро-стиле, то есть набок. Удлиненные локоны можно накрутить на плойку, но лак использовать не следует. Он визуально утяжеляет укладку.

Стрижка боб на средние волосы считается универсальной. Удлиненный боб можно укладывать на любую сторону, делать прически и ежедневно менять образы.

Также хорошо смотрится асимметричный вариант – он визуально омолаживает.

И обратите внимание на то, что в моде легкая небрежность, локоны и завитушки – не стесняйтесь «лохматить» свой удлиненный боб.

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