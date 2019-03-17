Сестры-близнецы стали «самыми красивыми девочками в Instagram»



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instagram.com/clementstwins

8-летние Ава и Леа Клементы стали самыми красивыми девочками в социальной сети Instagram

Их аккаунт уже имеет более миллиона подписчиков, при том, что их мама Джеки Клемент завела его лишь в прошлом году.

По словам гордой мамы, аккаунт девочек быстро стал популярным.

«Через полгода у нас было уже около 150 тысяч подписчиков. И как раз тогда же Daily Mail опубликовал о нас статью».

Сейчас у сестер 1,1 миллион подписчиков, которые называют их «самыми красивыми девочками в мире». И с этим трудно не согласиться.

«Прошедший год полон веселья и приключений для Авы и Леи. Пока девочки получают просто замечательный опыт. Будь то личное обслуживание в магазинах, подарки от брендов со всего мира или фотографии с фанатами. Конечно, что для них самое главное – это друзья, которых они встретили на этом пути».

Школу сестры не забрасывают.

«Любую работу, которую они получают через Instagram, я планирую на выходные или после уроков, чтобы они не пропускали школу. Если их нанимают для работы через агентство, то на съемках всегда присутствует учитель, чтобы помочь им со школьными заданиями».

Для большинства заказов приходится работать в Лос-Анджелесе, поэтому в рабочие дни сестры встают пораньше едут два часа до города.

«Когда они не работают, то ходят в школу, после в бассейн, на танцы или играют со своими друзьями по соседству».

Изначально Джеки фотографировала девочек на свою камеру и телефон. Но теперь, все снимки, которые появляются в инстаграме, делают профессиональные фотографы. А их мама выбирает из великого множества, какие фотографии опубликовать в аккаунте.

Джерело: obozrevatel.com