Уилл Смит признался, что боялся играть Джинна в «Аладдине» после Робина Уильямса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Совсем скоро состоится премьера ремейка «Аладдина» от студии Disney

Поклонники уже успели рассмотреть Уилла Смита, которому выпала нелёгкая задача воплотить на экране Джинна, в первом трейлере фильма и теперь, с нетерпением ждут картины.

Стоит отметить, что Уилл Смит мог отказаться от этой роли. Об этом актер рассказал во время шоу «Доброе утро, Америка».

Уилл признался, что студия Disney дала ему лишь пару дней, чтобы согласиться или отказаться от роли Джинна. Он оказался в непростой ситуации, ведь мультфильм 1992 года покорил зрителей, а персонаж Робина Уильямса стал культовым.

«Это были очень тяжёлые выходные, потому что Робин Уильямс проделал невероятную работу. Когда вы соглашаетесь на такую роль, то пытаетесь найти лазейку и понять, что бы вы сделали иначе. Было так страшно. Единственное, за что я ухватился — это идея, что в игровом ремейке мне найдётся место», — рассказал Смит.

Актёр уже затрагивал эту тему в разговоре с изданием Entertainment Weekly. Тогда Уилл тоже признался, что сыграл свою версию Джинна, соединив несколько своих предыдущих образов из фильмов «День независимости», «Плохие парни» и «Принц из Беверли-Хиллз». Смит привнёс немного хип-хопа в свою роль, что помогло ему сделать персонажа уникальным: «Робин не оставил мне иного выхода. Я не пытался с ним конкурировать. Думаю, мой герой будет уникальным даже в диснеевском мире».

Джерело: popcornnews