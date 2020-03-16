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    «Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram

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    Одноухий золотистый ретривер&nbsp; по кличке Рэй - «Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram
    Одноухий золотистый ретривер  по кличке Рэй

    Щенок остался без уха почти сразу после рождения

    Одноухий щенок - золотистый ретривер - по кличке Рэй стал звездой Сети. Об этом пишет издание Daily Mirror.

    Сотрудница ветеринарной клиники опубликовала в TikTok видео (его уже посмотрели больше 700 000 раз) маленького пациента, и оно моментально разлетелось по Интернету. На аккаунт Рэя подписано уже больше 80 тысяч человек.       

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    «Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram
    «Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram
    «Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram
    «Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram
    «Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram
    «Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram
    «Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram
    «Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram

    А все дело в том, что щенок остался без уха почти сразу после рождения. «Его укусила мать, когда ему было пару дней от роду, — объяснила автор видео. — Потерял ухо, пришлось накладывать швы, которые оттянули оставшееся ухо на макушку». И теперь Рэй действительно похож на «щенка-единорога».

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