«Щенок-единорог» стал новой звездой в Instagram



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Одноухий золотистый ретривер по кличке Рэй

Щенок остался без уха почти сразу после рождения

Одноухий щенок - золотистый ретривер - по кличке Рэй стал звездой Сети. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Сотрудница ветеринарной клиники опубликовала в TikTok видео (его уже посмотрели больше 700 000 раз) маленького пациента, и оно моментально разлетелось по Интернету. На аккаунт Рэя подписано уже больше 80 тысяч человек.

А все дело в том, что щенок остался без уха почти сразу после рождения. «Его укусила мать, когда ему было пару дней от роду, — объяснила автор видео. — Потерял ухо, пришлось накладывать швы, которые оттянули оставшееся ухо на макушку». И теперь Рэй действительно похож на «щенка-единорога».