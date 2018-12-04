Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства
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Розсилка
Для многих пользователей Microsoft Excel ассоциируется с обилием скучных таблиц и утомительных графиков
Но для Тацуо Хориучи (Tatsuo Horiuchi), 77-летнего художника из Японии Excel стал идеальным инструментом для творчества.
Уже 15 лет японский художник Тацуо Хориучи создает тонкие детали горных пейзажей и цветущих сакур с помощью невероятного инструмента — электронных таблиц Microsoft Excel.
Когда Тацуо Хориучи вышел на пенсию, чтобы не скучать, он решил заняться компьютерной графикой. Но почему именно в Excel?
Используя простые векторные инструменты, разработанные в первую очередь для построения графиков, Хориучи вместо этого рисует панорамы японской сельской жизни.
Тацуо купил компьютер и стал создавать картины с традиционными японскими мотивами: сакура в цвету, Фудзияма, сосны, карпы в водопаде… С годами они стали невероятно сложными. Сегодня Тацуо Хориучи — признанный мастер цифрового искусства, его «полотна» побеждают на конкурсах и демонстрируются на выставках, а сам он открыл курсы рисования в Excel.
Джерело: BigPicture