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    Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства

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    Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства
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    Для многих пользователей Microsoft Excel ассоциируется с обилием скучных таблиц и утомительных графиков

    Но для Тацуо Хориучи (Tatsuo Horiuchi), 77-летнего художника из Японии Excel стал идеальным инструментом для творчества.

    Уже 15 лет японский художник Тацуо Хориучи создает тонкие детали горных пейзажей и цветущих сакур с помощью невероятного инструмента — электронных таблиц Microsoft Excel.

    Когда Тацуо Хориучи вышел на пенсию, чтобы не скучать, он решил заняться компьютерной графикой. Но почему именно в Excel?

    «Графическое программное обеспечение обычно достаточно дорогое, а Excel предустановлен на большинстве компьютеров, — объяснил господин Хориучи. — В нем больше функций, и его проще использовать, чем Paint».

    Используя простые векторные инструменты, разработанные в первую очередь для построения графиков, Хориучи вместо этого рисует панорамы японской сельской жизни.

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    Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства
    Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства
    Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства
    Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства
    Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства
    Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства
    Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства
    Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства
    ThisIsColossal

    «Я никогда не пользовался Excel на работе, но видел, как другие люди делают в нем довольно красивые диаграммы и графики, и подумал, что, наверное, смогу рисовать с его помощью».

    Тацуо купил компьютер и стал создавать картины с традиционными японскими мотивами: сакура в цвету, Фудзияма, сосны, карпы в водопаде… С годами они стали невероятно сложными. Сегодня Тацуо Хориучи — признанный мастер цифрового искусства, его «полотна» побеждают на конкурсах и демонстрируются на выставках, а сам он открыл курсы рисования в Excel.

    Джерело: BigPicture

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