Японский дедушка превратил таблицы Excel в произведения искусства

Для многих пользователей Microsoft Excel ассоциируется с обилием скучных таблиц и утомительных графиков

Но для Тацуо Хориучи (Tatsuo Horiuchi), 77-летнего художника из Японии Excel стал идеальным инструментом для творчества.

Уже 15 лет японский художник Тацуо Хориучи создает тонкие детали горных пейзажей и цветущих сакур с помощью невероятного инструмента — электронных таблиц Microsoft Excel.

Когда Тацуо Хориучи вышел на пенсию, чтобы не скучать, он решил заняться компьютерной графикой. Но почему именно в Excel?

«Графическое программное обеспечение обычно достаточно дорогое, а Excel предустановлен на большинстве компьютеров, — объяснил господин Хориучи. — В нем больше функций, и его проще использовать, чем Paint».

Используя простые векторные инструменты, разработанные в первую очередь для построения графиков, Хориучи вместо этого рисует панорамы японской сельской жизни.