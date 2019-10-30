Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой



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Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid/

Американская супермодель показала свое красивое тело

23-летняя Белла Хадид порадовала публику пикантными снимками. Лицо модных домов Dior и Bulgari поделилась серией откровенных кадров. Прикрыв обнаженное тело плюшевой накидкой, модель показала свою фигуру со всех сторон. На фото Белла прикрывает грудь, попутно демонстрируя свои пышные формы и хрупкие ключицы.

Поклонники пришли в восторг от такого одновременно дерзкого и утонченного снимка. «Сногсшибательная», «Безупречная», «Ангел», – прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

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