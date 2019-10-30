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    Шоу-биз

    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой

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    <p>Белла Хадид</p> <p>Фото: instagram.com/bellahadid/</p> - Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой

    Белла Хадид

    Фото: instagram.com/bellahadid/

    Американская супермодель показала свое красивое тело

    23-летняя Белла Хадид порадовала публику пикантными снимками. Лицо модных домов Dior и Bulgari поделилась серией откровенных кадров. Прикрыв обнаженное тело плюшевой накидкой, модель показала свою фигуру со всех сторон. На фото Белла прикрывает грудь, попутно демонстрируя свои пышные формы и хрупкие ключицы.

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    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой
    Обнаженная Белла Хадид кокетливо прикрылась накидкой

    Поклонники пришли в восторг от такого одновременно дерзкого и утонченного снимка. «Сногсшибательная», «Безупречная», «Ангел», – прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

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    знаменитости модель Белла Хадид шоу-бизнес
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