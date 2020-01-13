Появились первые кадры Брэда Питта в новой кампании Brioni



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Питт нередко носит костюмы Brioni на красные дорожки

Бренд подтвердил слухи о совместной коллекции с Питтом

Мужской модный бренд Brioni еще в ноябре объявил о сотрудничестве с Брэдом Питтом: актер стал новым амбассадором бренда. Теперь Brioni показали первые кадры рекламной кампании коллекции весна-лето 2020, лицом которой стал Питт. Кампания под названием Tailoring Legends посвящена 75-летию итальянского бренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brioni (@brioni_official) 9 Янв 2020 в 3:17 PST

Также Brioni подтвердили слухи о совместной коллекции с Питтом. Это будет лимитированная серия формальных костюмов, которые выйдут осенью 2020 года.