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    Фото

    Снимок украинца попал в 26 лучших фотографий, сделанных с помощью дрона

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    Снимок украинца попал в 26 лучших фотографий, сделанных с помощью дрона
    boredpanda.com

    Фотография киевлянина Сергея Ристенко попала в список победителей международного конкурса SkyPixel Aerial Photography & Video Contest 2018

    Кадр занял призовое место в категории «Выбор зрителей».

    На снимке из Киева снята Родина-Мать с высоты птичьего полета. Монумент окутан густым туманом настолько, что под ним не видно земли. Складывается впечатление, что она парит в облаках.

    Сергей всю жизнь живет в Киеве и фотографирует столицу при каждом удобном случае. В Instagram он известен под ником werter. Снимает еще со школьного возраста, работал фотокорром в различным информагентствах.

    С 2012 года увлекся мобильной стрит-фотографией. С тех пор фотографирует со своего iPhone.

    Каждый год команда SkyPixel выискивает лучшие фотографии, сделанные дронами, и награждает победителей очень крутыми призами.

    Победитель Дерек Баумгартнер получил главный приз - различную фото-технику на $12090 за вот эту фотографию монастыря Мон-Мишель во Франции. 

    Эту популярную туристическую достопримечательность ежегодно посещает почти 3 миллиона человек. Остров сам по себе является невероятным наследием, однако выдающиеся фотографические навыки Баумгартнера подняли остров и захватывающий дух монастырь на совершенно новый уровень.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Также среди лучших фото оказались снимки ночного колизея в Риме, фото китайских работников в реке, и другие.

    Джерело: boredpanda.com

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