Снимок украинца попал в 26 лучших фотографий, сделанных с помощью дрона



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boredpanda.com

Фотография киевлянина Сергея Ристенко попала в список победителей международного конкурса SkyPixel Aerial Photography & Video Contest 2018

Кадр занял призовое место в категории «Выбор зрителей».

На снимке из Киева снята Родина-Мать с высоты птичьего полета. Монумент окутан густым туманом настолько, что под ним не видно земли. Складывается впечатление, что она парит в облаках.

Сергей всю жизнь живет в Киеве и фотографирует столицу при каждом удобном случае. В Instagram он известен под ником werter. Снимает еще со школьного возраста, работал фотокорром в различным информагентствах.

С 2012 года увлекся мобильной стрит-фотографией. С тех пор фотографирует со своего iPhone.

Каждый год команда SkyPixel выискивает лучшие фотографии, сделанные дронами, и награждает победителей очень крутыми призами.

Победитель Дерек Баумгартнер получил главный приз - различную фото-технику на $12090 за вот эту фотографию монастыря Мон-Мишель во Франции.

Эту популярную туристическую достопримечательность ежегодно посещает почти 3 миллиона человек. Остров сам по себе является невероятным наследием, однако выдающиеся фотографические навыки Баумгартнера подняли остров и захватывающий дух монастырь на совершенно новый уровень.

Также среди лучших фото оказались снимки ночного колизея в Риме, фото китайских работников в реке, и другие.

Джерело: boredpanda.com