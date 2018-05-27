Совсем не упрямые: Трогательная серия фотографий осликов из приюта, которая заставит вас улыбнуться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эта фотоподборка разрушит сложившийся стереотип о том, что ослики - упрямые и несговорчивые животные

На самом деле они умны, любопытны, игривы и дружелюбны. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на фотографии этих великолепных ушастиков.

Все они – обитатели благотворительного питомника в Северной Италии. Как правило, у этих животных до того момента, как они там оказались, была не очень счастливая судьба.

К счастью, они смогли найти новый дом. А сейчас эти милые животные преподносят людям урок всепрощения и показывают, что даже самая тяжёлая жизнь не должна ожесточать сердца.

Джерело: Культурология