У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт «Другої ріки» (фото)

Фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин розповів, скільки вдалося зібрати коштів на потреби ГУР

У Палаці Спорту відбувся масштабний концерт гурту «Друга ріка» до його 30-річчя. Фронтмен гурту Валерій Харчишин заявив, що цей концерт увійде в історію. Своїми емоціями та думками про ювілей гурту музикант поділився у Facebook, передає «Главком».

Валерій Харчишин розповів, як пройшов ювілейний концерт «Другої ріки». Також артист поділився світлинами з шоу «Я є! 30 років» та кадрами номерів гурту.

«Вечір, який увійде в історію. 30 років – це багато історій, музики та доріг. Але найголовніше – це ви. Бо без вас цієї історії просто не існувало б. Дякуємо кожному, хто поруч з нами всі ці роки. Дякуємо, що обрали провести вчорашній важливий вечір з нами. Ми створили це шоу разом! Це було легендарно! До нових зустрічей!» – написав співак у спільному дописі зі своїм гуртом.

Гурт «Друга Ріка» зібрав понад 3 млн грн для ГУР фото: Друга Ріка-Druga Rika/Facebook

Крім дати 30-річчя гурту, до якої було приурочено концерт, мета шоу передбачала збір на потреби ГУР МО України. Завдяки квиткам та донатам гурту вдалося зібрати понад 3 млн грн, наразі збір триває, його ціль складає 15 млн грн.

Як повідомляв «Главком», гурт «Друга ріка» нещодавно анонсував благодійне шоу до свого 30-річчя. Глядачі мали змогу долучитися до головної мети заходу – збору для ГУР сумою 15 млн грн на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання для ГУР МО України. Долучитись до збору можна, придбавши квиток, частина прибутку піде на підтримку благодійного збору. Також можна підтримати збір донатом.

До слова, на ювілейному концерті «Друга ріка» презентував новий альбом. За словами музиканта Валерія Харчишина, цей альбом розпочав наступну сторінку гурту.