Головна Скотч Фото
search button user button menu button

У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт «Другої ріки» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Гурт «Друга Ріка» зібрав кошти на потреби ГУР
фото: Друга Ріка - Druga Rika/Facebook

Фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин розповів, скільки вдалося зібрати коштів на потреби ГУР

У Палаці Спорту відбувся масштабний концерт гурту «Друга ріка» до його 30-річчя. Фронтмен гурту Валерій Харчишин заявив, що цей концерт увійде в історію. Своїми емоціями та думками про ювілей гурту музикант поділився у Facebook, передає «Главком».

Валерій Харчишин розповів, як пройшов ювілейний концерт «Другої ріки». Також артист поділився світлинами з шоу «Я є! 30 років» та кадрами номерів гурту.

Гурт «Друга Ріка» влаштував шоу до 30-річчя гурту
Гурт «Друга Ріка» влаштував шоу до 30-річчя гурту
фото: Друга Ріка-Druga Rika/Facebook
У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт гурту «Друга Ріка»
У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт гурту «Друга Ріка»
фото: Друга Ріка-Druga Rika/Facebook

«Вечір, який увійде в історію. 30 років – це багато історій, музики та доріг. Але найголовніше – це ви. Бо без вас цієї історії просто не існувало б. Дякуємо кожному, хто поруч з нами всі ці роки. Дякуємо, що обрали провести вчорашній важливий вечір з нами. Ми створили це шоу разом! Це було легендарно! До нових зустрічей!» – написав співак у спільному дописі зі своїм гуртом.

Гурт «Друга Ріка» зібрав понад 3 млн грн для ГУР
Гурт «Друга Ріка» зібрав понад 3 млн грн для ГУР
фото: Друга Ріка-Druga Rika/Facebook

Крім дати 30-річчя гурту, до якої було приурочено концерт, мета шоу передбачала збір на потреби ГУР МО України. Завдяки квиткам та донатам гурту вдалося зібрати понад 3 млн грн, наразі збір триває, його ціль складає 15 млн грн.

Гурт «Друга ріка» влаштував благодійне шоу до свого 30-річчя
Гурт «Друга ріка» влаштував благодійне шоу до свого 30-річчя
фото: Друга Ріка - Druga Rika/Facebook

Як повідомляв «Главком», гурт «Друга ріка» нещодавно анонсував благодійне шоу до свого 30-річчя. Глядачі мали змогу долучитися до головної мети заходу – збору для ГУР сумою 15 млн грн на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання для ГУР МО України. Долучитись до збору можна, придбавши квиток, частина прибутку піде на підтримку благодійного збору. Також можна підтримати збір донатом.

До слова, на ювілейному концерті «Друга ріка» презентував новий альбом. За словами музиканта Валерія Харчишина, цей альбом розпочав наступну сторінку гурту. 

Читайте також:

Теги: концерт Валерий Харчишин ювілей ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці викрили журналістку Інну Кардаш на співпраці з білоруською спецслужбою
Справа білоруської шпіонки. Стало відомо, куди їй вдалось працевлаштуватись в Україні
13 лютого, 09:03
Концерт українського співака Melovin не відбувся у Рівному
Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному
18 лютого, 06:17
Спецоперація Україна–Молдова: Андрій Юсов прокоментував підготовку замаху на нього
Спецоперація Україна–Молдова: Андрій Юсов прокоментував підготовку замаху на нього
20 лютого, 14:53
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
16 лютого, 10:59
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 21-22 лютого
20 лютого, 14:00
Тимошенко відвідала концерт у Вишгороді, де позувала в обіймах містян
Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)
5 березня, 13:18
Melovin розповів про, що шкодує через скасований тур
Melovin звернувся до активістів, які зірвали його концерт та тур Україною
5 березня, 18:00
Попри поважний вік Кашпіровський досі проводить творчі вечори
Чим займається легендарний Кашпіровський у свої 86 (фото)
9 березня, 09:10
ГУР перехопило розмову окупантів, які ігнорують накази, щоб вижити
ГУР перехопило розмову окупантів, які ігнорують накази, щоб вижити
8 березня, 14:38

Фото

У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт «Другої ріки» (фото)
У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт «Другої ріки» (фото)
Полярники розпочали перезмінку експедицій на станції «Академік Вернадський»
Полярники розпочали перезмінку експедицій на станції «Академік Вернадський»
«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища
«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища
Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації
Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації
Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ
Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ
Яким є найвищий католицький храм у світі: нові фото
Яким є найвищий католицький храм у світі: нові фото

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua