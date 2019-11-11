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    Светлана Тарабарова показала лицо своего сына (фото)

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    Светлана Тарабарова показала лицо своего сына (фото)

    Светлана Тарабарова таки показала кадр, который помог поклонникам представить, как же выглядит ее маленький Иван

    Певица Светлана Тарабарова в сентябре отпраздновала год со дня рождения сына Ивана. Все это время артистка скрывала лицо малыша, а сейчас впервые показала его поклонникам.

    На своей странице в Тарабарова разместила фото на котором звездная мама встала рядом с ребенком, нежно прижимая его к себе. Фото она сделала во время прогулки по Киеву.

    «Счастье мне улыбается утром. Щечки и ямочки, как в сказке. Глаза папины у него – да, - подписала пост певица.

    Первенца Светлана Тарабарова родила 9 сентября 2018 года. Роды артистки прошли в частной клинике столицы, услугами которой воспользовались звездные коллеги певицы: Валентина Хамайко, Джамала, Лилия Ребрик и другие.

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    instagram.com/tarabarova
    instagram.com/tarabarova

    Впоследствии стало известно, что артистка назвала сына Иваном. Отцом мальчика является Алексей Бондарь. Мужчина не ведет публичной жизни, однако в блоге Светланы Тарабаровой часто появляются совместные с ним семейные фото.

    Джамала певица время
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