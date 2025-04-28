Світлана Білоножко провідала могилу чоловіка (фото)

«Пам'ятний день. Була у Віталіка», – написала співачка

Співачка Світлана Білоножко відвідала могилу свого чоловіка Віталія Білоножко. Відповідне фото вона показала в Instagram, інформує «Главком».

У поминальні дні після Великодня Світлана Білоножко відвідала могилу Віталія Білоножка на Байковому кладовищі в Києві. Вона прийшла вшанувати його пам'ять, принісши із собою букет червоних троянд і гостинці.

скриншот

«Пам'ятний день. Була у Віталіка», – йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, 9 січня 2024 року на 71 році життя помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко.

Новина про смерть Віталія Білоножка стала несподіванкою для багатьох його друзів та колег в українському шоу-бізнесі. Хоча багато хто з них не бачився з артистом роками. Востаннє Віталій Білоножко виходив на сцену 2019 року. Він важко переніс пандемію коронавірусу і не виходив зі свого будинку. Усі світські заходи та благодійні концерти відвідувала лише його дружина.

Прощання із Віталієм Білоножком пройшло в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2).

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Світлана Білоножко біля труни чоловіка фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Павло Зібров та Світлана Білоножко фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

У залі лунали пісні виконавця та транслювали відео з його концертів. Дружина артиста Світлана Білоножко приймала співчуття від багатьох людей, які прийшли вшанувати легенду естради.